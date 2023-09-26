Kredi Kartlarında Aylık Azami Gecikme Faiz Oranı Ne Kadar Oldu? İşte Merkez Bankası'nın Son Kararının Etkileri

Kredi kartı faizleri yükseltildi Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta yaptığı faiz artışı kredi kartı faizlerine de yansıdı. Kredi kartlarında aylık azami gecikme faiz oranı 1 Ekim itibariyle yüzde 3,11'den yüzde 3,56'ya yükseldi.

Kredi Kartlarında Aylık Azami Gecikme Faiz Oranı Ne Kadar Oldu? İşte Merkez Bankası'nın Son Kararının Etkileri
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Kredi kartı faizleri yükseltildi Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta yaptığı faiz artışı kredi kartı faizlerine de yansıdı. Kredi kartlarında aylık azami gecikme faiz oranı 1 Ekim itibariyle yüzde 3,11'den yüzde 3,56'ya yükseldi.

Kredi Kartı Faiz Oranlarında ki Değişim

Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde (nakit çekim veya kullanım işlemleri hariç) uygulanan aylık azami akdi faiz oranı, aylık referans orana 55 baz puan eklenerek belirleniyor. Kredi kartları vasıtasıyla yapılan nakit çekim veya kullanım işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı aylık referans orana 131 baz puan eklenerek belirleniyor. Nakit çekimlerde kullanılacak azami gecikme oranı da yüzde 3,87'den yüzde 4,32'ye yükseldi. TCMB geçen hafta politika faizini 500 baz puan artışla yüzde 30 seviyesine yükseltmişti.

Kredi Kartlarında Aylık Azami Gecikme Faiz Oranı Ne Kadar Oldu? İşte Merkez Bankası'nın Son Kararının Etkileri - Resim : 1

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