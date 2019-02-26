Kredi kartlarında taksit sayıları yeniden belirlendi. Bilgisayar alımları ve taşımacılık harcamalarında 6 aya düşürülen taksit sayısı tekrar 12 aya çıkarıldı.

Teknoloji, sağlık ve turizmi ilgilendiren değişiklik gerçekleşti. Taksit sayıları artırıldı.Alım gücü düştü, taksitler birikti... Vatandaşın borç yükü daha çok taksitlere bölündü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kredi kartlarında taksit sınırı ile ilgili düzenleme yaptı.Genel taksit sınırı 12 ayda sabit kaldı. Bazı alt kalemlerde ise değişikliğe gidildi. Karar resmi gazetede yayımlandı.Değişiklikte tablet alımları hariç bırakıldı. Bunun dışında tüm bilgisayar ve taşımacılık harcamalarında kredi kartlarındaki taksitler 6 aydan 12 aya çıkarıldı.Turizm harcamalarında da taksit artışına gidildi. Sağlık sektöründeki yüksek ücretli harcamaların etkisinin azaltılması için de harekete geçildi. Yurtiçinde seyahat ve sağlık harcamalarında taksit sayısı üst limiti 9 aydan 12 aya uzatıldı.Kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırı da 12 ay oldu. 12 aylık taksit imkânına tüm ürün ve hizmet grupları dâhil edildi.