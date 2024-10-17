Kredi kartlarından 750 TL kesilecek mi?

Kredi kartı limitleri 100 bin liranın üzerinde olanlardan her yıl 750 TL kesilerek Savunma Sanayi Fonu'na aktarılmasına yönelik teklif konusunda bugün önemli bir gelişme yaşandı. NTV, AK Parti kaynaklarının daha önce ertelendiği belirtilen yasa teklifinin iptal edildiği bilgisini paylaştı.

Mert Sagit Mert Sagit
Kredi kartlarından 750 TL kesilecek mi?
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Ancak kanun teklifinin bu maddesi Meclis gündemine geldiği andan itibaren muhalefet partileri ile vatandaşların tepkisini çekti. AK Parti ilk olarak maddenin tekliften çıkartılarak yeniden değerlendirileceğini kaydetti.

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NTV'nin haberine göre AK Parti kaynakları maddenin yeni bir teklifte yer almayacağını, gündemden tamamen kalktığını söyledi. 

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