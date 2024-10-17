Kredi kartlarından 750 TL kesilecek mi?

Ancak kanun teklifinin bu maddesi Meclis gündemine geldiği andan itibaren muhalefet partileri ile vatandaşların tepkisini çekti. AK Parti ilk olarak maddenin tekliften çıkartılarak yeniden değerlendirileceğini kaydetti.

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NTV'nin haberine göre AK Parti kaynakları maddenin yeni bir teklifte yer almayacağını, gündemden tamamen kalktığını söyledi.