Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Kimler borçlarını yapılandırabilecek?

Kredi ve kredi kartı borçlarının yapılandırılmasına ilişkin karar 26 Eylül'de yayımlandı. Yapılandırmadaki tarih detayı ise kafa karışıklığına yol açtı.

Hangi kredi borçları yapılandırılacak?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) karar metninde yapılandırma için kritik tarih 26 Eylül olarak belirlendi.

BDDK metnine göre karar tarihinden önce kullandırılan krediler yapılandırılabilecek.

Karar tarihi itibarıyla anapara veya faiz ödemelerinin tahsilinin 30 günden fazla gecikmiş olması gerecek.

Yani 26 Eylül tarihinden önce gecikmeye düşmüş krediler yapılandırma kapsamında olacak.

Borçlunun 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekecek.

Hangi kredi kartı borçları yapılandırılacak?

Kredi kartı ile ilgili maddede de "karar tarihi" ibaresi yer aldı.

Buna göre kullanılan bir kredi kartının asgari ödemesinin 26 Eylül'e kadar ödenememiş olması gerekecek.

Yapılandırma sadece 26 Eylül'den önce asgari ödemesi yapılmayan kredi kartı için yapılabilecek.

Birden fazla kredi kartı kullanımında toplam borç yapılandırma kapsamında olmayacak.

26 Eylül sonrası yapılandırma kapsamında mı?

BDDK, ilgili kararında borç yapılandırması için milat tarihi 26 Eylül olarak belirledi.

Bu tarihten sonraki borçların yapılandırma kapsamında olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

Bankalar BDDK'dan görüş isteyecek

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile bankalar, borç yapılandırmasının ayrıntıları için bir araya geldi.

Borç yapılandırmanın uygulamasıyla ilgili soru işaretleri için TBB, BDDK ve TCMB'den görüş isteyecek.

Önümüzdeki günlerde TBB'nin bankalara bir yazı yazarak yapılandırma ile ilgili tüm ayrıntıları netleştirmesi bekleniyor.

Yapılandırma ile ilgili merak edilenler

- 26 Eylül'den sonraki borçlar yapılandırma kapsamına alınacak mı?

- 26 Eylül'de vadesi gelmeyen taksitler yapılandırılabilecek mi?

- Yapılandırılan kartların açık kalması zorunlu olacak mı?

- Yapılandırma sürecini başlatıp taksidini ödemeyenler için yeniden yapılandırma uygulaması olacak mı yoksa bu kişiler takibe mi düşecek?

60 aya kadar taksit imkanı

Kredi ve kredi kartı borçları 60 aya kadar taksitlendirilebilecek.

Kredi kartında her aya düşen taksit miktarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek.

Yapılandırma sonrası kredi kartı kullanılabilecek mi?

Kredi kartında yapılandırılan meblağ dışında kalan bakiyenin kullanımı devam edebilecek.

Örneğin, 100 bin liranın borcun 50 bin lirası yapılandırıldı. Bu durumda kart sahipleri, kalan 50 bin liralık dilimi kullanabilecek.

Yapılandırılan borcunun en az yarısı ödeninceye kadar ilgili bankadaki kredi kartı limiti artırılamayacak.