Üniversite öğrenciler, devlete burs ve kredi almak için başvurularda bulunuyor. Öğrenciler, burs ile kredi alabiliyor fakat burslarda geri ödeme yapılmazken krediler okul bittikten belli bir süre sonra geri ödenmeye başlanıyor. Ödemeler, taksitle yapılıyor. Üniversite öğrencileri, mezun olduktan sonra bu borçlarda zor duruma düşüyor. Vatandaşlar, Twitter'da çalışma yaparak '#KykBorçlarıSilinsin' ve '#AtamaYokKYKBorcuVar' ifadelerini Türkiye gündeminde üst sıralara yükseltti. Devlet bünyesinde iş bulamayan kişiler de bu etikete destek veriyor

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borcu olan kişiler, borçlarının silinmesini istiyor.



İnsanlar, bu konuda mağdur olduklarını belirtiyor.



Üniversite öğrenciler, devlete burs ve kredi almak için başvurularda bulunuyor.



Öğrenciler, burs ile kredi alabiliyor fakat burslarda geri ödeme yapılmazken krediler okul bittikten belli bir süre sonra geri ödenmeye başlanıyor.



Ödemeler, taksitle yapılıyor.



Üniversite öğrencileri, mezun olduktan sonra bu borçlarda zor duruma düşüyor.



Vatandaşlar, Twitter'da çalışma yaparak '#KykBorçlarıSilinsin' ve '#AtamaYokKYKBorcuVar' ifadelerini Türkiye gündeminde üst sıralara yükseltti.



Devlet bünyesinde iş bulamayan kişiler de bu etikete destek veriyor.



ulusal.com.tr