Kreş fiyatları dudak uçuklatıyor: Üniversite ücretlerini geçti!

Türkiye'de okul öncesi eğitim ücretleri, üniversite harçlarını gölgede bıraktı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel okullara getirdiği yüzde 54,8'lik zam sınırını ihlal eden bazı kurumlar, yüzde 100’ü aşan fiyat artışlarıyla dikkat çekiyor.

YÜZDE 109 ZAM: 385 bin TL’den 805 bin TL’ye

Ekonomim'in haberine göre, geçtiğimiz yıl 385 bin TL olan bir anaokulunun ücreti, yüzde 109 oranında artarak bu yıl 805 bin TL’ye yükseldi. Bir başka kurumda ise geçen yıl 325 bin TL olan ücret, yüzde 89 zamla 616 bin TL’ye çıktı. Sabah, öğle ve ikindi yemeklerini dahil eden bazı kurumların ücretleri ise 1 milyon TL’yi aştı.

Veliler, yüksek kreş ücretleri karşısında çaresiz kalırken, bazı kurumların Milli Eğitim Bakanlığı’na bildirdikleri ücretlerle velilere söyledikleri fiyatların farklı olduğu iddia edildi. Eğitimci Gülşen Apaydın, durumu eleştirerek, "Periyodik tablo gibi fiyat listeleri görüyoruz. Ben bunları bir eğitimci olarak hiç doğru bulmuyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilan ettiği artış kadar artış yapabilir ancak okul" dedi.

UZMANLARDAN UYARI: FAZLA ÖDENEN ÜCRET GERİ ALINABİLİR

Fahiş fiyatlar karşısında veliler, Milli Eğitim Bakanlığı'na ve Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurarak fazla ödedikleri ücretleri geri alabiliyor. Uzmanlar, bu konuda hukuki destek almanın önemine dikkat çekiyor.