Kripto dünyasında kara Nisan! Kripto saldırıları 600 milyon doları aştı

Nisan 2026, kripto para sektöründe siber saldırıların zirve yaptığı bir ay olarak kayıtlara geçti. Ayın yalnızca ilk 18 gününde gerçekleşen 24'ü aşkın siber saldırıda merkeziyetsiz finans (DeFi) protokollerinden 600 milyon doların üzerinde fon çalındı.

Kripto para sektörü, Nisan 2026'da tarihinin en kara aylarından birini geride bırakıyor. DefiLlama verilerine göre, ayın yalnızca ilk 18 günlük diliminde neredeyse tamamı merkeziyetsiz finans (DeFi) protokollerini hedef alan 24'ten fazla siber saldırı gerçekleşti. Bu saldırıların sonucunda ortaya çıkan toplam maddi kayıp 606 milyon dolara ulaştı.

İLK ÇEYREK ZARARINI İKİYE KATLADI

Nisan ayında kaydedilen 606 milyon dolarlık zarar, 2026'nın ilk çeyreğindeki toplam kaybın 3,7 katına denk geliyor. Yılın başından bu yana gerçekleştirilen toplam 47 ayrı saldırıda kaybedilen miktar ise 770 milyon doları aştı. Son 30 günde yaşanan bu veri ihlalleri, kripto tarihindeki on yıllık kümülatif kaybı 17 milyar dolar sınırına taşıdı.

Nisan ayındaki toplam zararın yüzde 95'lik kısmı iki büyük siber saldırıdan kaynaklandı. 1 Nisan'da Solana tabanlı türev işlem platformu Drift Protocol, 285 milyon dolarlık bir saldırıya uğradı. Olayın ardından yapılan incelemelerde saldırı, Kuzey Kore bağlantılı hacker grubu Lazarus Group'a atfedildi. 18-19 Nisan tarihlerinde ise merkeziyetsiz likidite yeniden stake protokolü Kelp DAO hedef alındı. Protokolden 292-293 milyon dolarlık fon çalınırken, bu olay 2026 yılının en büyük DeFi hacki olarak kayıtlara geçti.

YATIRIMCI KORKTU, MERKEZİ BORSALARA (CEX) GERİ DÖNÜŞ BAŞLADI

Son yıllarda "Kendi bankan ol" söylemiyle popülerleşen DeFi heyecanı, peş peşe gelen saldırıların ardından yerini yatırımcıların merkezi borsalara (CEX) geri dönüşüne bıraktı.

Bu değişimi değerlendiren Bitget Pazarlama Direktörü Eser Karlık, "Kripto kullanıcıları, güven, denetlenebilirlik ve erişim kolaylığını en önemli tercih sebebi olarak görüyor. Bu dönüşümü önceden okuyan büyük CEX'ler ise son dönemde ürün ekosistemlerini hızla genişletiyor. Spot ve vadeli işlemlerin ötesine geçerek geleneksel finansal araçları da platformlarına entegre eden borsalar, ‘süper uygulama’ konumlanmasını güçlendiriyor" dedi.

