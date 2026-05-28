Kripto para piyasalarında jeopolitik düşüş: Bitcoin 74 bin doların altına geriledi
Orta Doğu'daki askeri gerilimler ve küresel enflasyon endişelerinin yarattığı satış baskısı, kripto para piyasalarında sert düşüşleri beraberinde getirdi.
Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, saat 13.50 itibarıyla 73 bin 427 dolardan işlem görüyor. Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, küresel kripto para piyasasının toplam büyüklüğü son 24 saatte yüzde 2,9 oranında azalarak 2 trilyon 460 milyar dolara geriledi.
Sadece son 24 saatlik dilimde yüzde 4'e yakın değer kaybeden Bitcoin'in haftalık bazdaki kaybı ise yüzde 6'ya yaklaştı. Yaşanan bu gerileme, fiyatları nisan ayının ortasından bu yana görülen en düşük seviyeye çekti.
Türkiye Gazetesi'ne göre teknoloji hisselerinin rekor kırdığı mayıs ayında Bitcoin'in önce yatay bir seyir izlemesi ve ardından düşüşe geçmesinde, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarında (ETF) gözlemlenen kitlesel sermaye çıkışları belirleyici oldu.
Varlık yönetim şirketi Farside Investors'ın verileri, ABD merkezli spot fonlarda son 14 işlem gününün 12'sinde çıkışların girişlerden daha fazla olduğunu ortaya koyuyor.
Yatırımcılar söz konusu dönemde fonlardan toplam 3,3 milyar dolarlık net çekim yaparken, piyasada üst üste 8 gün boyunca net nakit çıkışı gerçekleşti.
Finansal piyasalardaki belirsizliği körükleyen ana unsurların başında Orta Doğu'da yeniden tırmanan askeri gerilim ve küresel enflasyon endişeleri geliyor.
Analistlerin değerlendirmelerine göre, artan enerji fiyatlarının enflasyonu yeniden tetikleyebileceği öngörüsü piyasalar üzerinde baskı yaratıyor. Bu durumun merkez bankalarını yüksek faiz oranlarını sürdürmeye zorlayacağı beklentisi, yatırımcıların risk iştahını doğrudan kesiyor.
BİTCOİN'DE NELER OLMUŞTU?
Mevcut fiyatlamalar, Bitcoin'in mayıs ayında test ettiği yaklaşık 83 bin dolarlık aylık zirvesine göre yüzde 10 oranında değer kaybettiğini gösteriyor. Kripto para birimi, yıllık zirvesine kıyasla ise yüzde 40'tan fazla erimiş durumda.
Geçtiğimiz yılın ekim ayı başında 126 bin dolar seviyelerinde bulunan Bitcoin, şubat ayının sonuna gelindiğinde 60 bin dolara kadar sert bir düşüş yaşamıştı.
Mart ayının sonundan mayıs ayının başına kadar geçen süreçte ise piyasada 15 bin dolarlık bir toparlanma ivmesi kaydedilmişti.