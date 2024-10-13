Kripto paralara yeni düzenleme! 6 ay içinde değişiyor

Kripto varlıklara yönelik süreçlerin daha net, şeffaf ve güvenilir bir çerçevede ilerlemesine yönelik ikincil düzenlemeler Ocak 2025'te başlıyor.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Genel Sekreter Yardımcısı Elif Gönençer, yeni düzenlemelerin yasalaşmasının ardından 6 ay içerisinde yürürlüğe gireceğini öngörüyor.

Yeni düzenlemeler işleyişe yönelik

Kripto kanununun genel bir çerçeve çizdiğini belirten Gönençer, yeni düzenlemelerin daha işleyişi belirleyeceğini söyledi.

Gönençer, kanun uyarınca ve statüde yapılacak değişiklikle tüm kripto varlık servis sağlayıcıların TSPB'nin üyesi olacağını dile getirdi.

Yatırımcı korunacak

İkincil düzenlemeler sonrası yatırımcı koruyan pek çok maddenin hayata geçirileceğini söyleyen Gönençer, bu ekosisteme daha fazla kişinin ilgi göstereceğini düşündüğünü belirtti.

Gönençer, kripto varlık dünyasına ilişkin yatırımcı, piyasa ve düzenleyici otoriteler için araştırma raporları üreteceklerini de ifade etti.