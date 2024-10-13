Kripto paralara yeni düzenleme! 6 ay içinde değişiyor

Kripto para sektörüne yönelik ikincil düzenlemelerin Ocak 2025'te gerçekleşeceği öğrenildi. Yeni düzenlemelerin ise 6 ay içinde yasalaşarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Mert Sagit Mert Sagit
Kripto paralara yeni düzenleme! 6 ay içinde değişiyor
Yayınlanma:

Kripto varlıklara yönelik süreçlerin daha net, şeffaf ve güvenilir bir çerçevede ilerlemesine yönelik  ikincil düzenlemeler Ocak 2025'te başlıyor.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Genel Sekreter Yardımcısı Elif Gönençer, yeni düzenlemelerin yasalaşmasının ardından 6 ay içerisinde yürürlüğe gireceğini öngörüyor.

Yeni düzenlemeler işleyişe yönelik
Kripto kanununun genel bir çerçeve çizdiğini belirten Gönençer, yeni düzenlemelerin daha işleyişi belirleyeceğini söyledi.

Gönençer, kanun uyarınca ve statüde yapılacak değişiklikle tüm kripto varlık servis sağlayıcıların TSPB'nin üyesi olacağını dile getirdi.

Yatırımcı korunacak

İkincil düzenlemeler sonrası yatırımcı koruyan pek çok maddenin hayata geçirileceğini söyleyen Gönençer, bu ekosisteme daha fazla kişinin ilgi göstereceğini düşündüğünü belirtti.

Gönençer, kripto varlık dünyasına ilişkin yatırımcı, piyasa ve düzenleyici otoriteler için araştırma raporları üreteceklerini de ifade etti.

Ankara'nın Başkent oluşunun 101. yılı coşkuyla kutlandıAnkara'nın Başkent oluşunun 101. yılı coşkuyla kutlandıYurt
bitcoin Kripto para
Günün Manşetleri
Hizbullah İsrail'in Genel Kurmay Başkanı'nı mı öldürdü?
Beştepe'den Numan Kurtulmuş'a anayasa yanıtı
İsrail tankları BM Barış Gücü üssüne zorla girdi
Irak'ın kuzeyinde bir mağara teröristlerden temizlendi
israil ateş altında
Ankara'nın Başkent oluşunun 101. yılı coşkuyla kutlandı
Gıda dağıtımcısına sahte polis tuzağı
‘TRT Genel Müdürü derhal görevden alınmalı’
Türkiye'den ABD'ye yaptırım tepkisi
4 terörist daha etkisiz hale getirildi
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Köfteci Yusuf açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Köfteci Yusuf açıklaması
Narin cinayetinde yürek burkan gelişme Narin cinayetinde yürek burkan gelişme
Asgari ücrete 2025 yılında en fazla ne kadar zam yapılır? Bakan Işıkhan tarih verdi Asgari ücrete 2025 yılında en fazla ne kadar zam yapılır? Bakan Işıkhan tarih verdi
Semih Çelik'in bilgisayarından neler çıktı? Semih Çelik'in bilgisayarından neler çıktı?
Türkiye'den ABD'ye yaptırım tepkisi Türkiye'den ABD'ye yaptırım tepkisi