Kripto piyasasında neler oldu? İşte fırtınalı geçen altı ay

Kripto para piyasası, 2025 yılının ilk 6 ayını yüksek volatilite, tarihi zirveler ve yoğun düzenleme trafiğiyle geçirdi. Bitcoin, yılın ilk yarısında rekor seviyelere ulaştı. 93 bin 500 dolardan başladığı yılı, 110 bin doları aşarak zirveyle taçlandırdı ve 107 bin 100 dolardan kapattı. Piyasanın toplam değeri de bu süreçte 3,26 trilyon dolardan 3,34 trilyon dolara yükseldi.

Ancak bu yükselişe rağmen altcoin piyasasında genel bir olumsuz seyir hakimdi. Bitcoin dışındaki kripto para birimlerinin önemli bölümü, yatırımcılarını yılın ilk yarısında tatmin etmedi.

TRUMP’TAN TARİHİ ADIM: STRATEJİK REZERVE BİTCOİN EKLENDİ

Piyasadaki en büyük kırılmalardan biri, ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelir gelmez imzaladığı kararname oldu. 20 Ocak’ta başkanlık görevini devralmasının ardından Trump, seçim vaatleri doğrultusunda ABD’nin stratejik rezervlerine Bitcoin’i ekledi.

Altın ve petrol gibi geleneksel rezerv varlıklarının yanına Bitcoin de katılırken, yatırımcıların borsa yatırım fonlarına (ETF) ilgisi belirgin şekilde arttı. Bu gelişme, kripto paralara olan kurumsal güveni de pekiştirdi.

BEYAZ SARAY’DA İLK KRİPTO PARA ZİRVESİ

Trump yönetimi, yılın ilk yarısında kripto para sektörüne yönelik ilgisini yalnızca rezerv kararıyla sınırlı tutmadı. ABD Başkanı, kripto dünyasının önde gelen temsilcilerini Beyaz Saray’da ağırlayarak kurum tarihinde bir ilke imza attı. Zirvede yatırımcılar, üst düzey yöneticiler ve teknoloji liderleri yer aldı.

Trump ayrıca “Trump” isimli bir kripto para projesi başlatarak kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Onu Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei takip etti ve sosyal medya hesabından “Libra” adlı kripto projesini duyurdu. Ancak her iki devlet destekli proje de süreç içinde ciddi değer kaybı yaşadı.

Trump’ın ekonomi yönetimini “kripto dostu” isimlerden oluşturması, düzenleme sürecine de ivme kazandırdı. Özellikle stabil kripto paraları kapsayan yasal düzenleme, yılın ilk yarısında ABD Senatosu tarafından onaylandı.

Hazine Bakanı Scott Bessent, bu yasanın devreye girmesiyle ABD tahvillerine olan yatırım talebinin artmasını beklediklerini açıkladı. Düzenlemenin temmuz ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

JEOPOLİTİK GERİLİM PİYASAYI SARSTI

Kripto para piyasasını etkileyen bir diğer önemli gelişme, yılın ilk yarısında patlak veren İsrail-İran çatışması oldu. İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla tırmanan gerilim, kripto piyasasında sert düşüşlere yol açtı.

Bitcoin ve diğer dijital varlıklar değer kaybederken, bazı altcoin projelerinde düşüş oranı yüzde 20’yi aştı. Ateşkesin ardından kayıpların bir bölümü telafi edilse de piyasadaki kırılganlık devam etti.

Türkiye, 2025'in ilk yarısında kripto para ekosistemine yönelik düzenleme çabalarını hızlandırdı. Haziran ayı itibarıyla yapılan ikincil düzenlemelerle, kripto para borsalarının kuruluş ve işleyiş esasları belirlendi. Faaliyet gösterecek platformlara başvuru için verilen süre 30 Haziran’da doldu.

Ayrıca, Haziran sonunda yayınlanan tebliğle “stabil kripto para” çekim işlemlerine ciddi sınırlamalar getirildi. Artık bu varlıklar için günlük 3 bin dolar, aylık ise 50 bin dolar çekim limiti uygulanacak. Ek olarak, bir kripto varlık alındıktan veya hesaba yatırıldıktan sonra, o varlığın çekim işleminin en az 48 saat sonra yapılması zorunlu hale getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu uygulamayla "suç gelirlerinin hızlı biçimde yurt dışına transfer edilmesinin önüne geçilmesinin" hedeflendiğini belirtti.