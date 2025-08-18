Kriptoya darbe üstüne darbe: Bitcoin sert düşüşte!

Kripto para piyasalarında hareketli günler yaşanıyor. ABD Hazine Bakanlığı’nın, stratejik rezervler kapsamında yeni Bitcoin alımı yapmayacağını duyurmasının ardından, Bitcoin son bir buçuk haftanın en düşük seviyesine geriledi. Sert düşüş, piyasada büyük tasfiyelere ve yatırımcı kayıplarına yol açtı.

ABD’DEN GELEN AÇIKLAMA DENGELERİ BOZDU

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in perşembe günü yaptığı açıklamada, hükümetin mevcut Bitcoin rezervlerine ekleme yapmayacağını belirtmesi piyasada sarsıcı bir etki yarattı. FP Markets analisti Aaron Hill’e göre, bu açıklama Bitcoin’in düşüşünde belirleyici rol oynadı.

Hill, açıklamanın ardından yükseliş beklentisiyle açılmış olan 40 milyon dolardan fazla long pozisyonun tasfiye edildiğini belirtti. Bu gelişme, kısa vadeli yatırımcıların büyük zararlar yaşamasına neden oldu.

Analist Hill, yalnızca Hazine açıklamasının değil, ağustos ayına özgü mevsimsel zayıflık ve jeopolitik tansiyonun da Bitcoin üzerindeki baskıyı artırdığını söyledi. Özellikle uzun vadeli yatırımcıların yaptığı kar satışları, düşüşü hızlandırdı.

ENFLASYON VERİLERİ FED’İ ETKİLEDİ, KRİPTOYU DA SALLADI

Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD toptan satış enflasyonu verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi, piyasalarda Fed’in yakın vadede agresif faiz indirimi yapmayacağı yönündeki algıyı güçlendirdi. Bu durum, riskli varlıklar arasında yer alan Bitcoin üzerindeki satış baskısını daha da artırdı.

Tüm bu gelişmelerin etkisiyle Bitcoin, yüzde 2 değer kaybederek 115 bin 374,87 dolara kadar geriledi. Analistler, kısa vadede fiyat hareketlerinin dalgalı seyredeceğini, yatırımcıların temkinli olması gerektiğini belirtiyor.