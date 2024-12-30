Kritik güne az kaldı! Emekli ve memur maaş zam oranı ne olacak?
Asgari ücrete yapılan %30'luk zammın ardından, emekli ve memur maaşlarına yönelik düzenlemeler merak konusu oldu. Peki yeni zam oranı ne olacak?
Yeni yılda emekli maaşlarına yapılacak zam oranları ve kök maaş düzenlemeleri gündemdeki yerini korurken, bankaların promosyon ödemelerinde de güncellemeler sürüyor. Öyle ki, bazı bankaların sunduğu promosyon miktarlarının emekli maaşlarını aşması dikkat çekiyor.
Asgari ücret görüşmeleri, sürpriz bir kararla erken tamamlandı ve 7 milyon asgari ücretlinin 2025 yılı maaşı 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Ancak %30’luk zam oranı birçok kesim tarafından yetersiz bulundu. Bu gelişmelerin ardından milyonlarca işçi, memur, çiftçi ve esnaf emeklisi, yeni yılda yapılacak zamları heyecanla beklemeye başladı.
20 Milyon Emekli Zam Bekliyor
Yaklaşık 20 milyon emekli ve memur, 2025 yılı maaş artış oranlarını, 3 Ocak’ta açıklanacak altı aylık enflasyon verileriyle öğrenecek. 2024’te 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı, enflasyon oranına göre yeniden düzenlenecek.
Bu düzenlemeye ilişkin yasal süreç, TBMM’nin 7 Ocak’ta çalışmalarına başlamasıyla gündeme alınacak.
En düşük emekli maaşı için yapılan tahminler, 14 bin ila 15 bin lira arasında değişiyor. Zam farkları yasal düzenlemenin ardından hesaplara yatırılacak ve kök maaşlar yeniden belirlenecek.
Meclis’in Gündemi
Bütçe görüşmelerini tamamlayan TBMM, 7 Ocak’a kadar tatile girdi. Meclis’in öncelikli konuları arasında asgari ücret desteğinin artırılması ve en düşük emekli maaşına yapılacak zam yer alıyor. Asgari ücret desteği, 700 liradan 1000 liraya çıkarılırken, bu artışın yasal düzenleme ile hayata geçirilmesi bekleniyor.
Enflasyon ve Zam Oranları
TÜİK verilerine göre, temmuz-kasım dönemi toplam enflasyon oranı %14,57 olarak açıklandı. Altı aylık enflasyonun ise %16,48 seviyesinde olması bekleniyor. Bu oran, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamda belirleyici olacak.
Memur Maaşlarında Beklentiler
2024 yılı temmuz ayında 39 bin 177 lira olan en düşük memur maaşının, %12 zamla 43 bin 878 liraya, %13 zamla ise 44 bin 270 liraya yükselmesi öngörülüyor. Memur emekli maaşlarının ise %12 zamla 19 bin 697 liraya, %13 zamla 19 bin 873 liraya çıkması bekleniyor.
Kök Maaşlar ve Ek Ödemeler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşı düzenlemesinin yapılacağını açıkladı. Mevcut en düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 lira, enflasyon oranına göre kök maaşa eklenerek güncellenecek. Hazine desteğiyle oluşacak farklar emekliye yansıtılacak.
Zamlı Maaşlar Ne Zaman Ödenecek?
2025’teki maaş zamları 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak. SSK emeklileri 17-25 Ocak, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Ocak arasında maaşlarını alacak. Yasal düzenleme gecikirse, maaşlar mevcut haliyle yatırılacak ve farklar daha sonra ödenecek.
Uzman Tahminleri
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, memur ve memur emeklisine %12, SSK ve Bağ-Kur emeklisine %17 oranında zam yapılacağını, memurlar için bu oranların refah payıyla %25’e çıkabileceğini belirtti. ENAG Başkanı Prof. Dr. Veysel Ulusoy ise emeklilere %10-15 arasında zam yapılacağını öngördü.