Kritik güne az kaldı! Emekli ve memur maaş zam oranı ne olacak?

Asgari ücret görüşmeleri, sürpriz bir kararla erken tamamlandı ve 7 milyon asgari ücretlinin 2025 yılı maaşı 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Ancak %30’luk zam oranı birçok kesim tarafından yetersiz bulundu. Bu gelişmelerin ardından milyonlarca işçi, memur, çiftçi ve esnaf emeklisi, yeni yılda yapılacak zamları heyecanla beklemeye başladı.