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Kriz besicileri vurdu

"Türkiye'de ekonomik kriz var mı, yok mu?" tartışmalarına büyükbaş hayvan besicilerinin yanıtı net. Türkiye'nin dört bir yanından, besicilerin feryadı yükseliyor. Maliyetleri ikiye katlanan besiciler, sattıkları hayvanların yerine yenisini koyamıyor, yokolmanın eşiğine geliyor. Sıradaki haberimiz Denizli'den.

Kriz besicileri vurdu
Dolar'daki rekor artışla birlikte iyice belirginleşen ekonomik kriz, hayvancılığa büyük darbe vurdu. Girdi fiyatlarındaki astronomik artışlar, Türkiye'nin dört bir yanındaki besicileri tükenme noktasına getirdi. Denizli'nin Karakurt köyündeki besicilerin durumu da bundan farklı değil. Önlem alınmazsa, hayvancılığı bırakacaklarını söylüyorlar.

Tüm girdi fiyatları 2-3 kat artan besiciler, et fiyatlar artmadığı için zarar etmeye başladı. "Ete zam yapın" demiyorlar, "Yaşamamız için girdileri ucuzlatın" diyorlar.

Denizli Hay-Koop Başkanı Mehmet Varol, devletin acilen tedbir alması gerektiği görüşünde.  Eski hükümetlerin hayvancılığı ayakta tutmak için bu tür krizlerde verdiği destekleri hatırlattı Hay-Koop Başkanı.

Varol, Dolar'daki düşüşe rağmen fiyatları aşağı çekmeyen fırsatçılara karşı yetkilileri göreve çağırdı.

Besicilerin hayvancılıktan vazgeçmesi, Türkiye'de kırmızı et üretiminde azalmaya yol açacak. Bu ise yeni bir et kriziyle birlikte, tüketicilerin yediği etin fiyatı da büyük zamlara gebe.


ulusal.com.tr
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