Dolar'daki rekor artışla birlikte iyice belirginleşen ekonomik kriz, hayvancılığa büyük darbe vurdu. Girdi fiyatlarındaki astronomik artışlar, Türkiye'nin dört bir yanındaki besicileri tükenme noktasına getirdi. Denizli'nin Karakurt köyündeki besicilerin durumu da bundan farklı değil. Önlem alınmazsa, hayvancılığı bırakacaklarını söylüyorlar.
Tüm girdi fiyatları 2-3 kat artan besiciler, et fiyatlar artmadığı için zarar etmeye başladı. "Ete zam yapın" demiyorlar, "Yaşamamız için girdileri ucuzlatın" diyorlar.
Denizli Hay-Koop Başkanı Mehmet Varol, devletin acilen tedbir alması gerektiği görüşünde. Eski hükümetlerin hayvancılığı ayakta tutmak için bu tür krizlerde verdiği destekleri hatırlattı Hay-Koop Başkanı.
Varol, Dolar'daki düşüşe rağmen fiyatları aşağı çekmeyen fırsatçılara karşı yetkilileri göreve çağırdı.
Besicilerin hayvancılıktan vazgeçmesi, Türkiye'de kırmızı et üretiminde azalmaya yol açacak. Bu ise yeni bir et kriziyle birlikte, tüketicilerin yediği etin fiyatı da büyük zamlara gebe.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.