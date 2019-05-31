Kriz en çok üreticiyi vuruyor. Verilen primler yeterli olmuyor. Krizin faturası çiftçiye çıkıyor.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ta çiftçilerle buluşmuştu. Ramazan Bayramı öncesinde ödeneceğini açıklamıştı.
Bazı ödemeler bugün yapıldı. Fakat, Erdoğan’ın açıkladığının altında, sadece 2 milyar lira ödendi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuştu.
Bu durumda prim ödemelerinde yüzde 30 kesinti yapıldı.
Kesintinin nedeni ise açıklanmadı. İmkanlar çerçevesinde yüzde 70'in ödendiği belirtildi. Yani 2018 ürünlerinin desteği hem geç ödendi hem eksik. Dünya Gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım, konuyu değerlendirdi. Yıldırım, "Çiftçi hak ettiği desteği bile tam olarak ve zamanında alamıyor." dedi.
Üretici ise destek bekliyor.
Fıstık bahçeleri artmasına rağmen üretim giderek düşüyor. Siirt Fıstık Üreticiler Başkanı Şuayip Aslan, fıstık üreticisine destek verilmediğini belirtti.
ulusal.com.tr
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