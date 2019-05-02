Türkiye'nin gündemindeki en önemli başlık ekonomi... Kriz sürüyor... Yeni zamlar kapıda... Toprak Mahsulleri Ofisi üreticiye nefes aldırması beklenen bir adım attı. Ton başına bin 50 liradan alınan sert ekmeklik buğdayın fiyatı bu yıl bin 350 liradan alınacak. Ancak bu durumun tüketiciye zam olarak yansıması bekleniyor. İlk zam haberi ise Antalya'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulu'nda konuştu. Erdoğan, enflasyonu düşürmek için kararlı olduklarını ifade etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 75. Genel Kurulu'na katıldı.



Erdoğan, üreticileri ilgilendiren bazı haberleri verdi. Sermayesinin tamamı devlete ait Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yeni fiyatlandırmalarını duyurdu.



TMO'nun zamlı fiyatının ise vatandaşın cebine yansıması bekleniyor. Son açıklanan ramazan pidesi fiyatlarına yüzde 16'ya varan zam yapılmıştı. Bu zammın yurt genelini etkileyeceği belirtiliyor. İlk somut gelişme ise Antalya'da gerçekleşti. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın ekmek fiyatları netlik kazandı. Mecliste onaylanan karara göre 1 lira olan 240 gram ekmek 1 lira 50 kuruş oldu. Yeni fiyatlar 15 Mayıs'ta yürürlüğe giriyor.



Gıda enflasyonuna paralel sürekli yükselen fiyatlar için kısa vadeli çözüm tanzim satışlar olmuştu. Erdoğan, "köklü çözüm hazırlığının olduğunu" söyledi.



Erdoğan'ın gündeminde yüksek kur ve enflasyon da vardı.



Türkiye ekonomideki krizin aksine terörle mücadelede önemli başarılara imza atıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ordusunun operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.



ulusal.com.tr