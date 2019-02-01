Krizin faturası ağırlaşıyor. Son 6 ayda 709 bin kişi işsiz kaldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerine göre 20 işkolunda kayıtlı çalışan işsi sayısı 13 milyon 441 bin 983'e düştü. Krizden en fazla etkilenen ise 545 bin 988 kişinin işinden ayrılmasıyla inşaat sektörü oldu.

Ekonomik krizin işsizler ordusunu büyütüyor. Resmi rakamlar istihdamdaki çarpıcı düşüşü gözler önüne seriyor.Dövizdeki dalgalanmanın artmasıyla iyice derinleşen ekonomik kriz istihdam seferberliği çabalarına rağmen işçileri vurdu. Son 6 ayda 709 bin 681 kişi işsiz kaldı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 2018'in Temmuz ayında 20 işkolunda kayıtlı işçi sayısı 14 milyon 121 bin 664'tü. Ancak 2019'un Ocak ayına gelindiğinde bu sayı 13 milyon 441 bin 983'e geriledi.İnşaat, konaklama, metal, çimento, maden ve petrokimyanın da içinde olduğu 17 işkolunda düşüş yaşandı. En fazla düşüş ise 545 bin 988 kişinin işinden ayrılmasıyla inşaat oldu.Bakanlığın Resmi Gazete'den yayımladığı bilgilerde sendikalaşmaya ilişkin verilere de yer verildi.Buna göre kayıtlı 13 milyon 441 bin 983 işçiden sadece yüzde 13,86'sı yani 1 milyon 859 bin 38'i sendikalı. Temmuz 2018'den Ocak 2019'a kadar 56 bin 883 işçi sendikalara üye oldu.Aydınlık gazetesinin haberine göre işçi sendikası sayısı da 169'dan 172'e yükseldi.Konfederasyonlar içinde ise 975 bin 300 kişiyle en yüksek üye sayısına Türk İş sahip. Hak İş'in 684 bin 144, DİSK'in ise 171 bin 428 üyesi bulunuyor.