İnşaat sektöründeki krizin faturası işçiye kesildi. Maliyet artışlarında işçi ikindi planda kaldı.
Konut satışlarındaki gerileme inşaat sektörünü zora soktu. Bir de üstüne maliyetler arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu, inşaat maliyet endeksi mayıs 2019 verilerini açıkladı.
Genel artış yüzde 1,69 olarak kaydedildi. Kalemlere bakıldığında ise emekçinin düşük verisi göze çarpıyor.
Malzeme endeksindeki yükseliş bir önceki aya göre yüzde 2,18 oldu. Çöküşteki sektörde işçi maliyetleri ise sadece yüzde 0,59 yükseldi.
Ayrıca bina inşaatı maliyet endeksi aylık yüzde 1,67, bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi aylık yüzde 1,75 arttı.
TÜİK bir veri daha açıkladı. Tüketici Güven Endeksi, Türkiye'nin ekonomisine güvenin toparlanamadığını gösterdi.
Araştırma, Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliği ile yapıldı. Buna göre; tüketici güveni temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2 oranında azaldı.
Hanenin maddi durum beklentisi de haziranda yüzde 78,3 iken temmuzda 77 oldu.
Uzmanlar, bahar aylarında tablonun daha da kötüleşeceğini belirtiyor.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.