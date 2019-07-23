Kriz ortamında en büyük darbeyi ücretli çalışanlar alıyor. Konut satışları inşaat sektörünü de zora soktu. Çöküşünü sürdüren sektörde maliyetler de arttı. Ancak işçi kesimindeki maliyet artışı sadece yüzde 0,59'da kaldı. Ekonomiye güven ise günden güne eriyor.

İnşaat sektöründeki krizin faturası işçiye kesildi. Maliyet artışlarında işçi ikindi planda kaldı.Konut satışlarındaki gerileme inşaat sektörünü zora soktu. Bir de üstüne maliyetler arttı.Türkiye İstatistik Kurumu, inşaat maliyet endeksi mayıs 2019 verilerini açıkladı.Genel artış yüzde 1,69 olarak kaydedildi. Kalemlere bakıldığında ise emekçinin düşük verisi göze çarpıyor.Malzeme endeksindeki yükseliş bir önceki aya göre yüzde 2,18 oldu. Çöküşteki sektörde işçi maliyetleri ise sadece yüzde 0,59 yükseldi.Ayrıca bina inşaatı maliyet endeksi aylık yüzde 1,67, bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi aylık yüzde 1,75 arttı.TÜİK bir veri daha açıkladı. Tüketici Güven Endeksi, Türkiye'nin ekonomisine güvenin toparlanamadığını gösterdi.Araştırma, Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliği ile yapıldı. Buna göre; tüketici güveni temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2 oranında azaldı.Hanenin maddi durum beklentisi de haziranda yüzde 78,3 iken temmuzda 77 oldu.Uzmanlar, bahar aylarında tablonun daha da kötüleşeceğini belirtiyor.