Küçük esnafın prim gün sayısı düşürülüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 milyon kişi faydalanacak

Küçük esnafın prim gün sayısı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir açıklama yaptı. Prim gün sayısının düşürüleceği duyuruldu. Peki prim gün sayısında yapılacak değişikliğin detayları neler?

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Küçük esnafın prim gün sayısı düşürülüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 milyon kişi faydalanacak - Resim: 1 1 6

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de yaptığı mitingde açıklamalarda bulundu.

Küçük esnafın prim gün sayısı düşürülüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 milyon kişi faydalanacak - Resim: 2 2 6

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı açıklamada, küçük esnaf ile ilgili de konuştu.

Küçük esnafın prim gün sayısı düşürülüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 milyon kişi faydalanacak - Resim: 3 3 6

KÜÇÜK ESNAFIN  PRİM GÜN SAYISI DÜŞÜRÜLÜYOR!

Küçük esnafın prim gün sayısında değişikliğe gidileceği duyuruldu. Peki küçük esnafın prim gün sayısı düşecek mi? Kaça düşecek? İşte o açıklama...

Küçük esnafın prim gün sayısı düşürülüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 milyon kişi faydalanacak - Resim: 4 4 6

Yapılan açıklamada küçük esnafın prim ödeme gün sayısının SGK'lılarla eşitleneceği ve 7 bn 200'e düşürüleceği duyuruldu. Küçük esnafın prim gün sayısı 9 bindi.