Küçük esnafın prim gün sayısı düşürülüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 milyon kişi faydalanacak
Küçük esnafın prim gün sayısı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir açıklama yaptı. Prim gün sayısının düşürüleceği duyuruldu. Peki prim gün sayısında yapılacak değişikliğin detayları neler?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de yaptığı mitingde açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı açıklamada, küçük esnaf ile ilgili de konuştu.
KÜÇÜK ESNAFIN PRİM GÜN SAYISI DÜŞÜRÜLÜYOR!
Küçük esnafın prim gün sayısında değişikliğe gidileceği duyuruldu. Peki küçük esnafın prim gün sayısı düşecek mi? Kaça düşecek? İşte o açıklama...
Yapılan açıklamada küçük esnafın prim ödeme gün sayısının SGK'lılarla eşitleneceği ve 7 bn 200'e düşürüleceği duyuruldu. Küçük esnafın prim gün sayısı 9 bindi.