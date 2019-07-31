Küçük Moskova'da turist bereketi

Türk Turizmi günden güne yükselen ivmesi ile yüz güldürmeye devam ediyor. Başı yine Rus misafirler çekiyor. Küçük Moskova olarak anılan bir ilçemiz var ki, o da yıllardır özlediği zamanları yaşıyor. Bundan 3 yıl önce boş sokaklarında, meydanında canlı yayınlarla, Rusya ile dostluk çağrılarına kulak verdiğimiz Antalya’nın Kemer ilçesine uzanıyoruz.

Antalya’nın Küçük Moskova olarak anılan tatil ilçesi Kemer’in yüzü, verimli geçen turizm sezonu ile gülmeye başladı. Tesisler yüzde 99’a yakın doluluk oranına ulaştı.



Misafir sayılarında ki artış bu hızla devam ederse sezon sonunda 16 Milyon rekoru da kırılmış olacak.



Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’na göre, Otel işletmelerinde oluşan doluluk oranlarının çarşıya pazara yansımasının önünde ki en önemli engel, ‘Her Şey Dahil Sistemi’ .



Mavi bayraklı plajı, antik kentleri ve özgün doğal dokusu ile Batı Torosların eteklerinde kıyı şeridine kurulu turizm ilçemiz, yerli tatilcilere de güzel bir dinlence vaat ediyor.



Başkan Topaloğlu, yerli tatilcilerin de erken rezervasyonun faydalarından yararlanması için bayram tatillerinin yılın başında ilan edilmesi gerektiğini belirtti.



Topaloğlu, sezonun 12 aya yayılmasının gereğine işaret etti.





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