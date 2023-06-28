Kur Korumalı Mevduat ile ilgili yeni düzenleme! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Kur Korumalı Mevduat hesaplarında yüzde 0 stopaj uygulamasının yıl sonuna kadar sürdürülmesine karar verildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önüne giden bu çalışma imzalanarak Resmi Gazete’de yayınlandı.

Stopaj gelir vergisinde, özellikle maaş ve ücretlilerin vergi borçlarının ödenmesinde, gelir henüz sahibinin eline geçmeden verginin kesilmesini ifade ediyor.

Karar ile birlikte vatandaşların tasarruflarını Türk Lirası cinsinden açtıkları mevduat hesaplarında tutmalarına teşvik etmek amacıyla vergisel avantajlar devam ettirilecek.

Döviz Mevduat hesaplarına uygulanan stopaj oranı yüzde 25’e çıkarılırken Kur Korumalı Mevduatlara ise 31 Aralık 2023 tarihine kadar stopaj istisnası uygulanacak.