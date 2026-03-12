Kur korumalı Türk Lirası mevduatında düşüş: 86 milyon lira azaldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) 6 Mart haftasına ait verilerine göre, Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) 86 milyon lira düşüşle 1 milyar 994 milyon liraya indi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Kur korumalı Türk Lirası mevduatında düşüş: 86 milyon lira azaldı - Resim: 1

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 6 Mart haftasına ilişkin bankacılık sektörü verilerini yayımladı.

1 12
Kur korumalı Türk Lirası mevduatında düşüş: 86 milyon lira azaldı - Resim: 2

Açıklanan rakamlara göre, Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 86 milyon lira azalarak 1 milyar 994 milyon liraya düştü.

2 12
Kur korumalı Türk Lirası mevduatında düşüş: 86 milyon lira azaldı - Resim: 3

Yaşanan bu gerilemeyle birlikte KKM büyüklüğü, bankacılık sistemindeki toplam mevduatın yüzde 0,01'i seviyesinde gerçekleşti.

3 12
Kur korumalı Türk Lirası mevduatında düşüş: 86 milyon lira azaldı - Resim: 4

KREDİ HACMİ BÜYÜDÜ, TOPLAM MEVDUAT AZALDI

BDDK bültenine göre, 6 Mart haftasında bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi yaklaşık 34 milyar 651 milyon lira artış gösterdi. Bu artışla birlikte sektörün toplam kredi hacmi 24 trilyon 167 milyar 209 milyon liradan 24 trilyon 201 milyar 860 milyon liraya yükseldi.

4 12
Kur korumalı Türk Lirası mevduatında düşüş: 86 milyon lira azaldı - Resim: 5

Buna karşılık, bankalar arası işlemlerin de dahil edildiği toplam mevduat tutarı geçen hafta 437 milyar 403 milyon lira azalarak 27 trilyon 849 milyar 145 milyon liraya geriledi.

5 12
Kur korumalı Türk Lirası mevduatında düşüş: 86 milyon lira azaldı - Resim: 6

TÜKETİCİ KREDİLERİ 3 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Aynı dönem içerisinde tüketici kredilerinin toplam tutarı 13 milyar 916 milyon lira artarak 3 trilyon 46 milyar 645 milyon liraya ulaştı. Bu tutarın detaylarına bakıldığında; 723 milyar 546 milyon lirasını konut, 46 milyar 651 milyon lirasını taşıt ve 2 trilyon 276 milyar 449 milyon lirasını ihtiyaç kredileri oluşturdu.

6 12
Kur korumalı Türk Lirası mevduatında düşüş: 86 milyon lira azaldı - Resim: 7

Taksitli ticari kredilerin tutarı ise 34 milyar 212 milyon lira yükselişle 3 trilyon 711 milyar 810 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

7 12
Kur korumalı Türk Lirası mevduatında düşüş: 86 milyon lira azaldı - Resim: 8

BİREYSEL KREDİ KARTI BORÇLARINDA DÜŞÜŞ

Bankaların bireysel kredi kartı alacaklarında ise sınırlı bir gerileme izlendi. Bireysel kredi kartı borçları yüzde 0,3 oranında azalarak 2 trilyon 900 milyar 693 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. 

8 12
Kur korumalı Türk Lirası mevduatında düşüş: 86 milyon lira azaldı - Resim: 9

Bu alacakların 1 trilyon 94 milyar 379 milyon liralık kısmını taksitli borçlar, 1 trilyon 806 milyar 314 milyon liralık kısmını ise taksitsiz borçlar oluşturdu.

9 12
Kur korumalı Türk Lirası mevduatında düşüş: 86 milyon lira azaldı - Resim: 10

Sektörün takipteki alacakları, 6 Mart tarihi itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 713 milyon lira artış göstererek 657 milyar 249 milyon liraya çıktı.

10 12
Kur korumalı Türk Lirası mevduatında düşüş: 86 milyon lira azaldı - Resim: 11

Bankalar, bu takipteki alacakların 491 milyar 538 milyon liralık bölümü için özel karşılık ayırdı.

11 12
Kur korumalı Türk Lirası mevduatında düşüş: 86 milyon lira azaldı - Resim: 12

Aynı dönemde, bankacılık sisteminin yasal öz kaynaklarının da 8 milyar 915 milyon lira artarak 5 trilyon 449 milyar 587 milyon lira seviyesine ulaştığı bildirildi.

12 12
Kur korumalı mevduat