Kur korumalı Türk Lirası mevduatında düşüş: 86 milyon lira azaldı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) 6 Mart haftasına ait verilerine göre, Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) 86 milyon lira düşüşle 1 milyar 994 milyon liraya indi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 6 Mart haftasına ilişkin bankacılık sektörü verilerini yayımladı.
Açıklanan rakamlara göre, Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 86 milyon lira azalarak 1 milyar 994 milyon liraya düştü.
Yaşanan bu gerilemeyle birlikte KKM büyüklüğü, bankacılık sistemindeki toplam mevduatın yüzde 0,01'i seviyesinde gerçekleşti.
KREDİ HACMİ BÜYÜDÜ, TOPLAM MEVDUAT AZALDI
BDDK bültenine göre, 6 Mart haftasında bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi yaklaşık 34 milyar 651 milyon lira artış gösterdi. Bu artışla birlikte sektörün toplam kredi hacmi 24 trilyon 167 milyar 209 milyon liradan 24 trilyon 201 milyar 860 milyon liraya yükseldi.
Buna karşılık, bankalar arası işlemlerin de dahil edildiği toplam mevduat tutarı geçen hafta 437 milyar 403 milyon lira azalarak 27 trilyon 849 milyar 145 milyon liraya geriledi.
TÜKETİCİ KREDİLERİ 3 TRİLYON LİRAYI AŞTI
Aynı dönem içerisinde tüketici kredilerinin toplam tutarı 13 milyar 916 milyon lira artarak 3 trilyon 46 milyar 645 milyon liraya ulaştı. Bu tutarın detaylarına bakıldığında; 723 milyar 546 milyon lirasını konut, 46 milyar 651 milyon lirasını taşıt ve 2 trilyon 276 milyar 449 milyon lirasını ihtiyaç kredileri oluşturdu.
Taksitli ticari kredilerin tutarı ise 34 milyar 212 milyon lira yükselişle 3 trilyon 711 milyar 810 milyon lira olarak kayıtlara geçti.
BİREYSEL KREDİ KARTI BORÇLARINDA DÜŞÜŞ
Bankaların bireysel kredi kartı alacaklarında ise sınırlı bir gerileme izlendi. Bireysel kredi kartı borçları yüzde 0,3 oranında azalarak 2 trilyon 900 milyar 693 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.
Bu alacakların 1 trilyon 94 milyar 379 milyon liralık kısmını taksitli borçlar, 1 trilyon 806 milyar 314 milyon liralık kısmını ise taksitsiz borçlar oluşturdu.
Sektörün takipteki alacakları, 6 Mart tarihi itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 713 milyon lira artış göstererek 657 milyar 249 milyon liraya çıktı.
Bankalar, bu takipteki alacakların 491 milyar 538 milyon liralık bölümü için özel karşılık ayırdı.
Aynı dönemde, bankacılık sisteminin yasal öz kaynaklarının da 8 milyar 915 milyon lira artarak 5 trilyon 449 milyar 587 milyon lira seviyesine ulaştığı bildirildi.