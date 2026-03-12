Kur korumalı Türk Lirası mevduatında düşüş: 86 milyon lira azaldı

TÜKETİCİ KREDİLERİ 3 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Aynı dönem içerisinde tüketici kredilerinin toplam tutarı 13 milyar 916 milyon lira artarak 3 trilyon 46 milyar 645 milyon liraya ulaştı. Bu tutarın detaylarına bakıldığında; 723 milyar 546 milyon lirasını konut, 46 milyar 651 milyon lirasını taşıt ve 2 trilyon 276 milyar 449 milyon lirasını ihtiyaç kredileri oluşturdu.