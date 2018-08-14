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Kur savaşına karşı 4 koldan hamle yapıldı

Amerika'nın dolar darbesine karşı tüm kurumlar seferberlik ilan etti. BDDK, Merkez Bankası, Hazine ve SPK devreye girdi, 4 koldan hamleler yapıldı. Önlemler sonrası 7.25 TL'den inen dolar 6. 50 bandına oturdu. Kurdaki dalgalanma sürüyor.

Kur savaşına karşı 4 koldan hamle yapıldı

Amerika, Türkiye'ye dolar silahını çekti. Bir gece operasyonu ile dolar 7,20 seviyesinin üstüne fırladı.

Washinton'un dolar hamlesi Türkiye'yi birbirine kenetledi. Tüm ekonomi kurumları Amerika'nın ekonomi savaşına karşı harekete geçti. 

Önce BDDK, ardından Merkez Bankası, Hazine ve SPK devreye girdi.

BDDK swap işlemlerini sınırlama getirdi, Merkez Bankası piyasalara 10 milyar TL ve 6 milyar dolar ile 3 milyar dolar tutarında altın cinsinden kaynak sağladı.

Hazine de bono ihalesi düzenledi. SPK, spekülasyon haberlerine karşı yasal işlem başlattı.

Önlemler işe yaradı. Dolar kuru 7.25 TL'den inerek 6.50 bandına oturdu. 

14 Ağustos sabahına da benzer seviyelerden başlayan dolar kuru önce 6.80, ardından da  6.60 seviyesinin altını gördü. Euro ise 7.90 ile başladıktan sonra 7.50'lere geriledi. Döviz kurundaki dalgalanma sürüyor. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #kur #savaş #ekonomi #dolar #Döviz #Euro
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