Kur’an Coin yeni bir dönemin eşiğinde; halka arz öncesi büyük çekiliş

Bu projenin önündeki en önemli etkinliklerden biri, 1448 yılının 17 Rebîülevvel tarihinde, miladi takvimle 30 Ağustos 2026’ya denk gelen Kur’an Coin’in büyük çekilişi. Etkinlik, Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) doğum yıldönümüyle aynı zamanda düzenlenecek. Bu çekilişte kazananlara 5 Umre hac yolculuğu desteği, 10 Kerbela yolculuğu desteği, 20 Meşhed-i Mukaddes yolculuğu desteği ve binden fazla değerli başka ödül verilecek.

İlgilenenler, çekilişe katılım için kendilerine özel kodu Kur’an Coin’in Instagram’daki resmî sayfası “@qurancoin” üzerinden alabilirler. Kur’an Coin’in yaratıcısı ve geliştiricisi Ali Pakbākhtegan Zencani projenin ortaya çıkış felsefesi hakkında şunları söyledi: Başından beri amacımız başka bir kripto para oluşturmak değildi. Kur’an Coin’i daha büyük bir ekosistemin parçası olarak tasarladık. Bu ekosistemde blokzincir teknolojisi, eğitim, dijital ekonomi, sosyal katılım ve Kur’anî değerler bir araya getiriliyor.

Kur’an Coin’in geliştirme planı ayrıca Hablul Mateen adlı özel blokzincir altyapısına doğru ilerlemeyi ve bu ekosistemle bağlantılı kullanım alanları ile hizmetleri geliştirmeyi kapsıyor. Kur’an Coin’in üreticisinin açıklamasına göre, 17 Rebîülevvel çekilişi, projenin bir sonraki aşamaya geçmesi ve halka açık satışın başlaması öncesinde gerçekleştirilecek ilk büyük etkinliklerden biri olacak.

Hicri takvimin üçüncü ayı olan Rebiülevvel ayı, Hz. Muhammed'in dünyaya geldiği ay olarak bilinir. Mevlid Kandili'nin de idrak edildiği rebiülevvel ayı, Ay’ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biri olarak Diyanet kaynaklarında yer alıyor.