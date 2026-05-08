Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için tarih verildi: İşte kuruşu kuruşuna ödeme listesi!

BAKAN IŞIKHAN’DAN TUTAR AÇIKLAMASI

İkramiye miktarına ilişkin belirsizliklere değinen Emin Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklamalarına dikkat çekti.

Yılmaz, "Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyesinin artış olmadan aynı şekilde 4.000 TL üzerinden ödeneceği ile ilgili bir detay vermişti. Bayram ikramiyesinin hangi tarihte ödeneceği ile ilgili bir çalışma yapılacağını söylemişti" ifadelerini kullandı.