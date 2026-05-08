Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için tarih verildi: İşte kuruşu kuruşuna ödeme listesi!
2026 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? SGK Müşaviri Emin Yılmaz, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için gün gün ödeme listesini ve kritik tarihleri açıkladı.
Milyonlarca emeklinin odak noktası haline gelen Kurban Bayramı ikramiyeleri ve Temmuz zammı süreciyle ilgili önemli açıklamalar geldi. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, 4.000 TL tutarındaki bayram ikramiyelerinin hesaplara geçeceği muhtemel tarihleri paylaştı.
BAKAN IŞIKHAN’DAN TUTAR AÇIKLAMASI
İkramiye miktarına ilişkin belirsizliklere değinen Emin Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklamalarına dikkat çekti.
Yılmaz, "Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyesinin artış olmadan aynı şekilde 4.000 TL üzerinden ödeneceği ile ilgili bir detay vermişti. Bayram ikramiyesinin hangi tarihte ödeneceği ile ilgili bir çalışma yapılacağını söylemişti" ifadelerini kullandı.
BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
2026 yılı Kurban Bayramı’nın 27 Mayıs Çarşamba ile 30 Mayıs Cumartesi tarihleri arasına denk geldiğini belirten Yılmaz, ödemelerin bayramdan bir hafta önce başlamasının beklendiğini ifade etti.
18 Mayıs Pazartesi gününün kritik bir başlangıç olduğunu vurgulayan uzman isim, ikramiyelerin bu yıl emekli maaşlarına ilave edilerek ödeneceğini öngördüğünü dile getirdi.
KURUM KURUM MAAŞ VE İKRAMİYE TAKVİMİ
Emeklilerin bağlı bulundukları kurumlara göre belirlenen tahmini ödeme takvimi şu şekildedir:
SSK (4A): Tahsis numarasının son hanesine göre her ayın 17 ile 26’sı arasında ödeme yapılır.
Bağ-Kur (4B): Ödemeler her ayın 25 ile 28’i arasında tamamlanır.
Emekli Sandığı (4C): Emekliler genellikle ayın 1’i ile 5’i arasında maaşlarını almaktadır.
SSK (4A) Tahsis Numarasına Göre:
Son rakamı 9 olanlar: Ayın 17’si
Son rakamı 7 olanlar: Ayın 18’si
Son rakamı 5 olanlar: Ayın 19’u
Son rakamı 3 olanlar: Ayın 20’si
Son rakamı 1 olanlar: Ayın 21’i
Son rakamı 8 olanlar: Ayın 22’si
Son rakamı 6 olanlar: Ayın 23’ü
Son rakamı 4 olanlar: Ayın 24’ü
Son rakamı 2 olanlar: Ayın 25’i
Son rakamı 0 olanlar: Ayın 26’sı
Bağ-Kur (4B) Tahsis Numarasına Göre:
Son rakamı 9, 7, 5 olanlar: Her ayın 25’i
Son rakamı 3, 1 olanlar: Her ayın 26’sı
Son rakamı 8, 6, 4 olanlar: Her ayın 27’si
Son rakamı 2, 0 olanlar: Her ayın 28’i
DİLEKÇE TARİHİNE DİKKAT: MAYIS'TA BAŞVURANLAR KAPSAM DIŞI
İkramiye hakkı kazanmak için belirli bir takvim sınırı bulunuyor. Emin Yılmaz, mevzuat gereği emekli maaşlarının dilekçeyi takip eden ay itibarıyla başladığını hatırlatarak şu uyarıda bulundu:
"Bayram ikramiyesi almak için 30 Nisan 2026 tarihinin sonuna kadar emekli tahsis talep dilekçenizi vermeniz gerekmekteydi. Eğer 2026 Mayıs ayı içerisinde emeklilik dilekçesini verir iseniz maalesef bayram ikramiyesinden faydalanamazsınız."
EYT’LİLER İÇİN DURUM NETLEŞTİ
EYT kapsamında emeklilik süreci devam edenlerin durumuyla ilgili de bilgi veren Yılmaz, bu grubun diğer emeklilerle aynı haklara sahip olduğunu belirtti. 7438 sayılı yasa ile 8 Eylül 1999 öncesi girişi olanları kapsayan düzenleme dahilinde maaş alan tüm hak sahipleri, 4.000 TL’lik Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek.
