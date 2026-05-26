Kurban Bayramı mesai ücreti nasıl hesaplanır? İşte kuruşu kuruşuna zamlı mesai hesaplama formülü...
Kurban Bayramı'nda mesai yapacak milyonlarca çalışanın alacağı ek ücretlerin hesaplanma yöntemi belli oldu.
Türkiye'de resmi tatillerde mesai yapan işçilere ödenecek ek ücretler, 4857 sayılı İş Kanunu mevzuatı doğrultusunda güvence altına alınıyor.
Yasaya göre, mesai kavramı resmi tatil günlerinde görevine devam eden işçilere ödenen ek ücreti ifade ediyor ve bayram günlerinde çalışan bir personelin yevmiyesi yüzde 100 zamlı olarak hesaplanıyor.
KİM KAÇ GÜN İLAVE ÜCRET ALACAK?
Cumhuriyet'e göre, ilave mesai ödemeleri, yalnızca arife ve bayram günlerinde fiilen çalışan işçileri kapsıyor. Kurban Bayramı tatili, 26 Mayıs Salı günü saat 13.00 itibarıyla başlayıp 30 Mayıs Cumartesi günü sona eriyor.
Bu tarihler arasında görev yapan işçiler ilave ücret hakkı kazanıyor. Sürecin tamamında mesai yapan bir çalışana, arife gününden başlamak üzere toplamda 3,5 günlük ek ödeme yapılması gerekiyor.
HAFTA TATİLİNE DENK GELENLER DİKKAT
İş Kanunu hükümleri gereğince, aralıksız 6 gün boyunca çalışan işçiler takip eden yedinci günde 24 saatlik kesintisiz hafta tatili hakkı elde ediyor. Bu dinlenme gününün takvimde cumartesi veya pazartesi gününe denk gelmesi zorunluluk taşımıyor.
Yargıtay'ın yerleşik içtihatları ise hafta tatili ile bayram mesaisinin çakıştığı durumlarda ödenecek tutarı değiştiriyor.
İlgili kararlara göre, işçinin hafta tatiline rastlayan bayram çalışmalarında standart ödemenin üzerine çıkılarak 1,5 günlük ilave ücret verilmesi zorunlu tutuluyor.
Ödenecek tutarlar, işçinin haftalık iznini kullandığı güne göre farklılık gösteriyor. Örneğin, haftalık iznini 23 Mayıs Cumartesi günü kullanan ve pazar gününden itibaren aralıksız olarak 30 Mayıs Cumartesi gününe kadar çalışan bir işçinin hafta tatili 30 Mayıs tarihine denk geliyor. Bu tablodaki bir işçiye bayram çalışması sebebiyle 4 günlük ilave ücret yatırılması gerekiyor.
Diğer yandan, aynı işçinin hafta tatilini 24 Mayıs Pazar günü yapmış olması ve pazartesi gününden itibaren bayramın son gününe kadar aralıksız çalışması durumunda ise ödenecek tutar değişiyor. Bu senaryoda işçiye 4 gün yerine 3,5 günlük ilave mesai ücreti verilmesi öngörülüyor.
ÇALIŞANA ÇİFTE YEVMİYE, İZİNLİYE KESİNTİ YOK
Resmi tatil günlerine yönelik ücretlendirme politikasında iki temel durum bulunuyor. İşçi bayram günlerinde çalışmadığı takdirde, o güne ait yevmiyesini tam olarak alıyor ve aylık maaşından herhangi bir kesinti yapılmıyor.
Bayramda fiilen görev yapan bir işçinin ise normal günlük ücretine bir günlük yevmiye daha ekleniyor. Böylece resmi tatilde mesai yapan personel, bir günlük çalışması karşılığında toplamda iki günlük ücret kazanmış oluyor.
GÜNLÜK ÜCRET NASIL HESAPLANIYOR?
Resmi tatillerde görev başında olacak personelin alacağı mesai ücretini belirlemek için öncelikle çalışanın bir günlük yevmiyesinin bulunması gerekiyor. Hazırlanan örnek bayram mesaisi hesaplama tablosunda, bir çalışanın aylık maaşının 30.000 TL olduğu senaryo ele alındı.
Bu hesaplama yönteminde, 30 bin liralık aylık kazanç 30 güne bölünerek çalışanın günlük kazancı bulunuyor. Yapılan bölme işlemi sonucunda (30.000 ÷ 30) çalışanın standart günlük ücreti 1.000 TL olarak belirleniyor.
İşçinin bayram gününde fiilen çalışması durumunda, normal günlük yevmiyesine ek olarak ilave bir ödeme hakkı doğuyor. Ele alınan senaryoda, işçinin o günkü çalışması karşılığında hak ettiği normal günlük ücreti olan 1.000 TL temel alınıyor. Bu tutarın üzerine, bayram mesai ücreti olarak bir 1.000 TL daha ilave ediliyor.
Ortaya çıkan bu tabloya göre, aylık 30 bin lira maaş alan bir çalışan, bayramda mesai yaptığı bir gün için toplamda 2.000 TL ücret kazanmış oluyor.