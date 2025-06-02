Kurban Bayramı öncesi cep yakan tablo! 100 bin TL ihtiyaç kredisi alan ne kadar ödeyecek?
Kurban Bayramı öncesi artan nakit ihtiyacı vatandaşları bankalara yönlendirdi. 100 bin TL’lik ihtiyaç kredisi çekenlerin 24 ay vadeli ödeme planları açıklandı. İşte banka banka ödeme planları...
ICBC
Faiz Oranı % 4,58
Toplam Ödeme 190.993 TL
Aylık Taksit 7.934 TL
AKBANK
Faiz Oranı % 4,38
Toplam Ödeme 186.432 TL
Aylık Taksit 7.744 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı % 3,72
Toplam Ödeme 171.741 TL
Aylık Taksit 7.132 TL
TEB
Faiz Oranı % 3,65
Toplam Ödeme 170.216 TL
Aylık Taksit 7.068 TL
ON PLUS
Faiz Oranı % 2,99
Toplam Ödeme 156.168 TL
Aylık Taksit 6.483 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı % 3,49
Toplam Ödeme 166.756 TL
Aylık Taksit 6.924 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı % 3,89
Toplam Ödeme 175.471 TL
Aylık Taksit 7.287 TL
ENPARA
Faiz Oranı % 4,44
Toplam Ödeme 187.220 TL
Aylık Taksit 7.801 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 4,7
Toplam Ödeme 193.753 TL
Aylık Taksit 8.049 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 4,54
Toplam Ödeme 190.076 TL
Aylık Taksit 7.896 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı % 3,95
Toplam Ödeme 176.221 TL
Aylık Taksit 7.343 TL
ING
Faiz Oranı % 3,99
Toplam Ödeme 177.683 TL
Aylık Taksit 7.379 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kâr Payı % 4,19
Toplam Ödeme 182.145 TL
Aylık Taksit 7.565 TL
HSBC
Faiz Oranı % 4,27
Toplam Ödeme 183.944 TL
Aylık Taksit 7.640 TL
KUVEYTTÜRK
Kâr Payı % 4,4
Toplam Ödeme 186.885 TL
Aylık Taksit 7.763 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı % 4,59
Toplam Ödeme 191.222 TL
Aylık Taksit 7.944 TL
HALKBANK
Faiz Oranı % 5,25
Toplam Ödeme 206.625 TL
Aylık Taksit 8.585 TL
ŞEKERBANK
Faiz Oranı % 5,89
Toplam Ödeme 222.038 TL
Aylık Taksit 9.228 TL