Kurban Bayramı öncesi cep yakan tablo! 100 bin TL ihtiyaç kredisi alan ne kadar ödeyecek?

Kurban Bayramı öncesi artan nakit ihtiyacı vatandaşları bankalara yönlendirdi. 100 bin TL’lik ihtiyaç kredisi çekenlerin 24 ay vadeli ödeme planları açıklandı. İşte banka banka ödeme planları...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Kurban Bayramı öncesi cep yakan tablo! 100 bin TL ihtiyaç kredisi alan ne kadar ödeyecek? - Resim: 1

ICBC

Faiz Oranı % 4,58
Toplam Ödeme 190.993 TL
Aylık Taksit 7.934 TL

1 18
Kurban Bayramı öncesi cep yakan tablo! 100 bin TL ihtiyaç kredisi alan ne kadar ödeyecek? - Resim: 2

AKBANK

Faiz Oranı % 4,38
Toplam Ödeme 186.432 TL
Aylık Taksit 7.744 TL

2 18
Kurban Bayramı öncesi cep yakan tablo! 100 bin TL ihtiyaç kredisi alan ne kadar ödeyecek? - Resim: 3

DENİZBANK

Faiz Oranı % 3,72
Toplam Ödeme 171.741 TL
Aylık Taksit 7.132 TL

3 18
Kurban Bayramı öncesi cep yakan tablo! 100 bin TL ihtiyaç kredisi alan ne kadar ödeyecek? - Resim: 4

TEB

Faiz Oranı % 3,65
Toplam Ödeme 170.216 TL
Aylık Taksit 7.068 TL

4 18
Kurban Bayramı öncesi cep yakan tablo! 100 bin TL ihtiyaç kredisi alan ne kadar ödeyecek? - Resim: 5

ON PLUS

Faiz Oranı % 2,99
Toplam Ödeme 156.168 TL
Aylık Taksit 6.483 TL

5 18
Kurban Bayramı öncesi cep yakan tablo! 100 bin TL ihtiyaç kredisi alan ne kadar ödeyecek? - Resim: 6

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı % 3,49
Toplam Ödeme 166.756 TL
Aylık Taksit 6.924 TL

6 18
Kurban Bayramı öncesi cep yakan tablo! 100 bin TL ihtiyaç kredisi alan ne kadar ödeyecek? - Resim: 7

VAKIF KATILIM

Kâr Payı % 3,89
Toplam Ödeme 175.471 TL
Aylık Taksit 7.287 TL

7 18
Kurban Bayramı öncesi cep yakan tablo! 100 bin TL ihtiyaç kredisi alan ne kadar ödeyecek? - Resim: 8

ENPARA

Faiz Oranı % 4,44
Toplam Ödeme 187.220 TL
Aylık Taksit 7.801 TL

8 18
Kurban Bayramı öncesi cep yakan tablo! 100 bin TL ihtiyaç kredisi alan ne kadar ödeyecek? - Resim: 9

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 4,7
Toplam Ödeme 193.753 TL
Aylık Taksit 8.049 TL

9 18
Kurban Bayramı öncesi cep yakan tablo! 100 bin TL ihtiyaç kredisi alan ne kadar ödeyecek? - Resim: 10

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 4,54
Toplam Ödeme 190.076 TL
Aylık Taksit 7.896 TL

10 18
Kurban Bayramı öncesi cep yakan tablo! 100 bin TL ihtiyaç kredisi alan ne kadar ödeyecek? - Resim: 11

GETİR FİNANS

Faiz Oranı % 3,95
Toplam Ödeme 176.221 TL
Aylık Taksit 7.343 TL

11 18
Kurban Bayramı öncesi cep yakan tablo! 100 bin TL ihtiyaç kredisi alan ne kadar ödeyecek? - Resim: 12

ING

Faiz Oranı % 3,99
Toplam Ödeme 177.683 TL
Aylık Taksit 7.379 TL

12 18
Kurban Bayramı öncesi cep yakan tablo! 100 bin TL ihtiyaç kredisi alan ne kadar ödeyecek? - Resim: 13

TÜRKİYE FİNANS

Kâr Payı % 4,19
Toplam Ödeme 182.145 TL
Aylık Taksit 7.565 TL

13 18
Kurban Bayramı öncesi cep yakan tablo! 100 bin TL ihtiyaç kredisi alan ne kadar ödeyecek? - Resim: 14

HSBC

Faiz Oranı % 4,27
Toplam Ödeme 183.944 TL
Aylık Taksit 7.640 TL

14 18
Kurban Bayramı öncesi cep yakan tablo! 100 bin TL ihtiyaç kredisi alan ne kadar ödeyecek? - Resim: 15

KUVEYTTÜRK

Kâr Payı % 4,4
Toplam Ödeme 186.885 TL
Aylık Taksit 7.763 TL

15 18
Kurban Bayramı öncesi cep yakan tablo! 100 bin TL ihtiyaç kredisi alan ne kadar ödeyecek? - Resim: 16

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı % 4,59
Toplam Ödeme 191.222 TL
Aylık Taksit 7.944 TL

16 18
Kurban Bayramı öncesi cep yakan tablo! 100 bin TL ihtiyaç kredisi alan ne kadar ödeyecek? - Resim: 17

HALKBANK

Faiz Oranı % 5,25
Toplam Ödeme 206.625 TL
Aylık Taksit 8.585 TL

17 18
Kurban Bayramı öncesi cep yakan tablo! 100 bin TL ihtiyaç kredisi alan ne kadar ödeyecek? - Resim: 18

ŞEKERBANK

Faiz Oranı % 5,89
Toplam Ödeme 222.038 TL
Aylık Taksit 9.228 TL

18 18