Küresel e-spor gelirleri 2019'da 1 milyar doları aştı

AA muhabirinin araştırma şirketi Newzoo'nun "Küresel E-Spor Pazar Raporu"ndan derlediği bilgiye göre, dünyada e-spor kitlesinin geçen yıl 443 milyon kişiye ulaştığı öngörülüyor. Bunun 198 milyonunu e-spor meraklıları, geri kalanını ise "ara sıra izleyenler" oluşturuyor. Bu yıl toplam e-spor izleyici sayısının 2019'a kıyasla yüzde 11,7 artarak 495 milyon kişiye ulaşması bekleniyor.

Geçen yıl e-spor farkındalığı bulunan kişilerin sayısı 2018'e göre yüzde 12,5 artışla 1,8 milyara yükseldi. Çin 500,2 milyon kişiyle bu kategoride en fazla paya sahip ülke konumunda bulunuyor. Dünyada e-spor bilincinin hızla yayılmasında, bu sporun yaygın eğlence kültürü ve dijital video platformlarında daha fazla yer bulmasının etkili olduğu ifade ediliyor.

Kentleşme ve bilgi teknolojisi altyapısındaki gelişmeler sayesinde Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika gibi gelişmekte olan piyasalarda da e-spor izleyici sayısının giderek artması dikkati çekiyor.

Küresel olarak mobil oyunların popülerliği de söz konusu gelişmede önemli bir faktör olarak öne çıkarken, e-spor kitlesinin daha da büyümesi bekleniyor.

Sektörün gelirleri de hızla artıyor

Geçen yıl sponsorluk, medya hakları, reklam, ürün ve bilet satışlarıyla oyun yayıncısı ücretlerinden oluşan e-spor gelirlerinin 1,1 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor. Gelirlerin bir önceki yıla göre yüzde 27 artarak "senede 1 milyar dolarlık gelir" bandını aşması dikkati çekiyor.

Sponsorluktan elde edilen ücretler küresel e-spor gelirlerinin yüzde 40'ından fazlasını oluşturuyor. 2019'da sektörde sponsorluk anlaşmalarından 456,7 milyon dolar gelir sağlanırken, bunu 251,3 milyon dolarla medya haklarından ve 189,2 milyon dolarla reklamlardan elde edilen gelirler takip ediyor.

Ürün ve bilet satışlarından sağlanan gelir 103,7 milyon doları, oyun yayıncısı ücretleri 95,2 milyon doları buluyor. Küresel e-spor gelirlerinin 2022'de yılda ortalama yüzde 2,3 artışla 1,8 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Türkiye'de 1500'ü aşkın lisanslı e-spor oyucusu var

Türkiye'de e-spor, Gençlik ve Spor Bakanlığının tanıdığı alanlardan biri haline gelmesinin de etkisiyle küresel ölçekte olduğu gibi ülkede de kitlesi genişliyor. Ocak 2020 itibarıyla Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) lisanslı 131 kadın, 1384 erkek e-sporcu ve 85 spor kulübü bulunuyor.

Türkiye'de izleyici ve oyuncu sayısı giderek artan e-spor sektöründe sponsorluk ve reklam alanında önemli fırsatların oluşacağı ifade ediliyor.

"e-Spor birkaç yıl içinde en fazla taraftarı olan spor dalı olacak"

TESFED Kurucu Başkanı Alper Afşin Özdemir, AA muhabirine, yaptığı açıklamada, Türkiye'de oyuncu kitlesinin yüzde 56'sının erkek, yüzde 44'ünün kadınlardan oluştuğunu belirterek, 15 binin üzerinde olan amatör e-spor takımlarında 60 binden fazla oyuncunun yer aldığını bildirdi.

TESFED lisanslı kulüp ve oyuncu sayısının çok hızlı bir şekilde çoğaldığına işaret eden Özdemir, "Bu büyümenin artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Geçen yılın rakamlarına göre 46 milyon internet kullanıcısının 32 milyonu mobil, bilgisayar ya da konsol oyunları oynuyor. e-Spora ilgisi bulunan grup ise ağırlıklı olarak 14-25 yaş aralığındaki gençlerden oluşuyor. 4 milyonu aşkın e-spor taraftarı bulunuyor." dedi.

Bu rakamların e-spor alanında Türkiye'nin ciddi potansiyele sahip olduğunu gösterdiğine dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu konudaki potansiyeli değerlendirmek, e-spora ilgi duyan gençleri doğru yönlendirmek ve ülkemize fayda sağlamak için bizim de çalışmalarımız son hızıyla sürüyor. e-Spor, film ve müzik endüstrisini büyüklük geride bırakıyor. Birkaç yıl içinde bu sporun ülkemizde çok sevilen futbolu da geçerek en fazla taraftarı olan spor dalı olacağına şahitlik edeceğiz."