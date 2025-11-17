Küresel ekonominin kalbi İstanbul'da atacak! Çırağan Sarayı'nda dev zirve için geri sayım başladı

Küresel piyasaların merakla beklediği buluşma için takvimler işaretlendi. Bu yıl 9. kez sahne alacak olan İstanbul Ekonomi Zirvesi, “Yeni Dengeler & Küresel İş Birlikleri” ana temasıyla 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde Çırağan Sarayı’nın tarihi atmosferinde gerçekleşecek.

Zirve; finanstan dijital dönüşüme, sürdürülebilirlikten otomotive, sağlıktan enerjiye kadar telekomünikasyon, sanayi, eğitim, girişimcilik ve uluslararası yatırım gibi ekonomiyi ayakta tutan tüm hayati arterleri tek bir çatı altında birleştirmeyi hedefliyor.

DEV ZİRVE ÖNCESİ ÖNDE GELEN İSİMLER BİR ARAYA GELDİ

Büyük buluşma öncesinde, 17 Kasım’da yine Çırağan Sarayı’nda düzenlenen basın lansmanı, iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Zirvenin yol haritasının çizildiği, kilit konuşmacıların ve çarpıcı panel başlıklarının duyurulduğu kahvaltıda, İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer ev sahipliği yaptı.

Toplantıda Değer’in yanı sıra; Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kaan Saltık, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Taş, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Emine Erdem, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü ve BAU Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Özlem Koç ile Forma Makine Yönetim Kurulu Üyesi Yeliz Akbaş Kırış da yer alarak zirvenin hedeflerine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Organizasyonda ayrıca Zirve’nin Yönetim ve İcra Kurulu’nu oluşturan şu isimler de hazır bulundu: Aşçı-Etci Avukatlık Kurucu Ortağı Av. Saro Benglian, Güneri Makine Genel Müdürü Anıl Güneri, Hpm Hijyen Proses Makinaları Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Kılavuz, MOPA Exclusive Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜSİAD Üyesi Nurettin Varol, Uğurcan Gümrük Müşavirliği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Gülek Balta, Turanlar Grup Yönetim Kurulu Üyesi Nilüfer Turan Hatipoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi ve BPKlinik Kurucusu Prof. Dr. Berrin Pehlivan, ZF CVS Turkey Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Eryılmaz, Adnan Bostan Mobilya Dekorasyon Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Melih İpekçiler, Sentromer DNA Teknolojileri Genel Müdürü Dr. Pınar Akalın ve Lazaza Fashion kurucusu Gülcan Selçuk.

JEOPOLİTİK DÖNÜŞÜMLER VE TÜRKİYE’NİN STRATEJİK ROLÜ

Jeopolitik kırılmaların ve ekonomik değişimlerin dünya piyasaları üzerindeki etkilerinin mercek altına alındığı toplantıda, Türkiye’nin yeni düzendeki pozisyonu konuşuldu. İş dünyasının dönüşüm ihtiyacı ve uluslararası fırsatların detaylandırıldığı etkinlikte açılış konuşmasını yapan İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, Türkiye’nin üretim kapasitesi ve coğrafi avantajlarıyla İstanbul’un bölgesel etkisine dikkat çekti. Değer, İstanbul’un küresel iş birliklerinde çok daha kritik bir konuma yükselmesi adına yoğun bir mesai harcadıklarını belirterek, “İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin uluslararası iş ve fikir liderlerini bir araya getiren en güçlü platformlardan biri olmayı sürdürdüğünü” dile getirdi.

Değer’in ardından sözü devralan Koluman Holding CEO’su ve İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kaan Saltık, zirvenin reel sektör adına stratejik bir kavşak noktası olduğunu kaydetti. Türkiye’nin bölgesindeki en güçlü üretim ve tedarik merkezlerinden biri haline geldiğini aktaran Saltık, ülkenin dünyanın 16’ncı büyük üretim ekonomisi olarak özellikle otomotiv, makine, kimya ve savunma sanayilerindeki yüksek katma değerli üretimine parmak bastı.

İstanbul’un tek başına ihracatın yüzde 21’ini ve GSYH’nin üçte birini sırtladığını hatırlatan Saltık, şu ifadeleri kullandı: “Zirvede kurulan her temas, yalnızca Türkiye için değil, geniş bir coğrafya için sonuç üreten stratejik bir etki yaratıyor”. Saltık ayrıca, “Yeni Dengeler & Küresel İş Birlikleri” temasının Türkiye’nin küresel denklemdeki yerini güçlendirdiğini vurguladı. Koluman olarak zirveyi, Türkiye’nin üretim gücünü ve küresel vizyonunu ortak bir platformda ileriye taşıyan hayati bir araç olarak gördüklerini belirten Saltık, tüm paydaşları bu yolculuğa katkı vermeye çağırdı.

SERMAYEDEN DAHA DEĞERLİ KAYNAK: NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ

Etkinliğin dikkat çeken bir diğer ismi Bahçeşehir Kolejleri Genel Müdürü ve BAU Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Özlem Koç oldu. Eğitim, iş dünyası ve kamu politikalarının aynı masada buluşmasının önemine işaret eden Koç, ekonomik büyümenin artık sadece parayla ölçülemeyeceğini savundu.

Koç, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Ülkemizin orta ve uzun vadeli büyüme hedeflerine ulaşmasında eğitim kritik bir rol üstlenecek. Ekonomi artık yalnızca sermaye ve kaynaklarla değil; bilgi, beceri ve nitelikli insan gücüyle şekilleniyor. Bizler, eğitimin sadece bireylerin değil, aynı zamanda ekonomilerin geleceğini belirleyen en stratejik alan olduğuna inanıyoruz.” Dr. Koç ayrıca, Bahçeşehir Koleji olarak destekledikleri ‘Yeşil Ekonomi, Temiz Teknoloji ve Ortak Vizyon’ panelinde, geleceği doğrudan etkileyen hayati bir başlığı ele alacaklarını ve bu panelde moderasyon görevini üstlenmekten onur duyduğunu belirtti.

1 NİSAN’DA TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Teknoloji dünyasının zirvedeki rolüne dair çarpıcı mesajlar ise Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu’ndan geldi. Zirvenin teknoloji sponsoru olarak deneyimlerini paylaşacaklarını belirten Kestioğlu, dijitalleşme vizyonlarını şu sözlerle aktardı: “Vodafone Business olarak, KOBİ’lerden büyük ölçekli şirketlere kadar her ölçekte işletmenin dijital dönüşümünü destekliyoruz. 5G, IoT, bulut, yapay zekâ ve dijital fabrika çözümlerimizle işletmelerin verimliliğini artırıyor, dijitalleşmeyi herkes için uygulanabilir, erişilebilir ve sürdürülebilir kılıyoruz.”

Kestioğlu, Türkiye’nin dijital ekonomi yolculuğunda güçlü bir iş ortağı olmayı amaçladıklarını belirterek, yeni fikirlerin ve teknolojik adımların önünü açacaklarını ifade etti ve teknoloji dünyası için kritik bir tarihi işaret etti: “1 Nisan itibarıyla Türkiye’yi 5G’ye hazırlamış olacağız. Bu süreçte edindiğimiz deneyimleri ve geliştirdiğimiz çözümleri paylaşmak için de teknoloji sponsoru olarak İstanbul Ekonomi Zirvesi’ndeyiz.”

KİMLER GELİYOR?

İstanbul Ekonomi Zirvesi, bu yıl sadece bölgesel değil, kıtalararası bir güç birliğine sahne olacak. "Yeni Dengeler & Küresel İş Birlikleri" mottosuyla yola çıkan organizasyon; jeopolitik kırılmaların gölgesinde yeşil dönüşümden enerjiye, dijitalleşmeden sürdürülebilir yatırımlara kadar ekonominin en can alıcı noktalarına neşter vurmayı hedefliyor.

Kamu temsilcileri, diplomatik misyon şefleri ve uluslararası yatırımcıların akın edeceği zirveye katılım sağlayacak ülke listesi ise adeta Birleşmiş Milletler genel kurulunu andırıyor. Almanya, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Burundi, Cibuti, Filistin, Hırvatistan, Kamboçya, Kanada, Karadağ, Katar, Kırgızistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kosova, Kuzey Makedonya, Meksika, Moritanya, Nijer Cumhuriyeti, Pakistan, Panama, Polonya, Slovakya, Tacikistan, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Vietnam ve Zambiya gibi 50 farklı ülkeden üst düzey isimler Çırağan Sarayı’nda ağırlanacak. Bu geniş yelpaze; Avrupa, Asya, Körfez, Afrika ve Amerika hatlarında Türkiye ile yeni ticaret köprülerinin kurulacağına işaret ediyor.

Zirvenin en dikkat çekici başlıklarından biri turizm sektörünün değişen yüzü oldu. TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Taş, turizmin artık basit bir seyahat eylemi olmaktan çıktığını belirterek, sektörün küresel ekonomideki birleştirici gücüne vurgu yaptı.

Taş, Türkiye’nin bu alandaki stratejik hamlesini şu sözlerle özetledi: “Turizm; küresel dengeleri etkileyen, ekonomileri güçlendiren, toplumlar arasında kültürel ve sosyal bağları kuvvetlendiren stratejik bir alan hâline geldi. Bugün dünya ekonomilerini birbirine bağlayan en güçlü sektörlerden biri olduğunu çok net görüyoruz. Türkiye ise bu küresel etkinin önemli aktörlerinden biri.” Doğal ve kültürel mirasın tek başına yeterli olmadığını savunan Taş, rekabet için yeni bir vizyon çizdiklerini belirtti: “TÜRSAB olarak ‘Turizm Yüzyılı’ projesini hayata geçirdik. Bu proje ile hedefimiz çok net: Turizmi yılın tamamına ve ülkenin tüm bölgelerine yayarak, sektörü Türkiye ekonomisinin stratejik lokomotiflerinden biri hâline getirmek.”

KADIN GİRİŞİMCİLERDE ARTIŞ VAR AMA YOL UZUN

Ekonomik dönüşümün mimarlarından SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Emine Erdem, iş dünyasının içinde bulunduğu zorlu virajı ve çıkış yollarını değerlendirdi. Maliyet baskılarına rağmen Türkiye’nin dinamizmine güvendiğini belirten Erdem, “Pek çok sektörde maliyet artışları, kur baskısı ve yetenekleri elde tutma gibi önemli zorluklarla karşı karşıyayız. Ancak ülkemizin güçlü girişimcilik kültürü, dinamik üretim kapasitesi, zorluklarla mücadeledeki dayanıklılığı ve genç nüfusu bize önemli bir avantaj sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Geleceği okumanın önemine değinen Erdem, kadınların ekonomideki yerine dair çarpıcı istatistikler paylaştı: “Bir diğer kritik konu ise kadınların ekonomiye tam ve eşit katılımıdır. Kadınların aktif rol almadığı bir ekonomik yapıda hedeflerimize ulaşmamız mümkün değil. TÜİK 2024 İşgücü İstatistiklerini temel alan Kadın Girişimcilerimizle Güçlü Yarınlara platformu verilerine göre, Türkiye’de kadın girişimci oranı 2002’de yüzde 13,1 iken 2024’te yüzde 18’e yükseldi. Bu değerli bir ilerleme olmakla birlikte, gerçek eşitliği sağlamak için önümüzde hâlâ uzun bir yol olduğunun altını çizmek gerekiyor.”

Üretim cephesinden gelen mesajlar ise hem gerçekçi hem de umut doluydu. Forma Makine Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Yeliz Akbaş Kırış, sanayicinin nabzını tutarak sorunların üstesinden gelme kararlılığını vurguladı.

Kırış, 12 Aralık’taki kritik panele işaret ederek şunları söyledi: “Sanayicinin derdi bitmiyor; bunu hepimiz biliyoruz. Ancak dert varsa, elbette çözüm de var. Biz de 12 Aralık günü gerçekleştireceğimiz Katma Değerli İhracat ve İnovasyon Odaklı Büyüme panelinde değerli hocalarımız ve sektörün önde gelen isimleriyle makine imalatı tarafında neler yaptığımıza ışık tutacağız. Karşılaştığımız sorunları nasıl aştığımızı ve bundan sonra nasıl ilerleyebileceğimizi paylaşacağız” dedi.

Zirve sadece ekonomi konuşmalarıyla sınırlı kalmayacak; 11 Aralık akşamı düzenlenecek "Dünya Barışı" temalı resepsiyon, diploması ve sanatı buluşturacak. Türkiye’de görev yapan Büyükelçi ve Başkonsolosların birer dakikalık barış mesajlarıyla başlayacak gecede, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle "7 Bölge Anadolu" dans gösterisi sahnelenecek. Gecenin finali ise nefes kesecek; "Dünya Barışı" temalı özel defile ile izleyenlere görsel bir şölen sunulacak.

FİNALDE ALTIN DEĞERLER ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULACAK

Zirvenin kapanışı ise 12 Aralık akşamı görkemli bir gala ile yapılacak. Enbe Orkestrası’nın sahne alacağı VIP gecede, iş ve sanat dünyası bir araya gelecek. Gecede ayrıca, yılın en başarılı kişi ve kurumlarının onurlandırıldığı "İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni" 9. kez sahiplerini bulacak.

Koluman Holding’in ana sponsorluğunda ve Sanofi’nin co-sponsorluğunda gerçekleşecek dev organizasyona; TÜRSAB, TGA, Borusan Otomotiv, Astor Enerji, İTÜ ARI Teknokent, Bahçeşehir Koleji, Forma Makine, Vodafone Business, Mopa Exlusive, Güneri Makine, HPM Hijyen Proses Makinaları, Agrotech, Özmen Un ve Uğurcan Gümrükleme gibi sektörlerinin öncü markaları destek veriyor. Zirve, kamu, özel sektör, akademi ve medyayı tek bir platformda buluşturarak Türkiye’nin küresel sahnedeki rolünü güçlendirmeyi amaçlıyor.