Küresel kaos altını uçurdu: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? İşte güncel satış fiyatları
Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve siyasi belirsizlikler, yatırımcıları hızla güvenli limana yöneltti. Piyasalardaki tedirginlik fiyat tabelalarına da yansıdı. İşte güncel rakamlar...
Altın piyasasında hareketli saatler yaşanıyor. Yatırımcıların ve vatandaşların yakından takip ettiği altın fiyatları, yeni haftaya rekorlarla başladı.
Gram altın 6.380 TL seviyesini görürken, ons altın ise 4.601 dolara yükselerek tarihi bir rekora imza attı.
KÜRESEL BELİRSİZLİK VE SİYASİ KRİZLER FİYATLARI UÇURDU
Piyasalardaki bu sert yükselişin arkasında bir dizi küresel ve siyasi gelişme yatıyor. İran’da protestoların giderek genişlemesi ve ABD’nin bölgeye yönelik olası müdahale açıklamaları tansiyonu yükseltti.
Buna ek olarak, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland için askeri seçenekleri gündeme getirmesi ve FED Başkanı Powell hakkında soruşturma sürecinin başlatılması, piyasalardaki belirsizlik havasını körükledi. Yaşanan bu gelişmeler, yatırımcıların güvenli liman arayışını güçlendirerek altın fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.
İç ve dış piyasalardaki döviz kuru ve altın fiyatlarındaki değişimler anlık olarak izleniyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” sorusuna yanıt aramaya başladı.
12 Ocak 2026 Pazartesi günü itibarıyla piyasalardaki güncel altın satış fiyatları şu şekilde listelendi:
Gram altın satış fiyatı: 6.339,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.562,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 21.122,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 41.475,15 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 42.082,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 104.005,95 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.567,86 dolar