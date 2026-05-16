Küresel kriz Bitcoin'i tepetaklak etti: Kripto para piyasasında sert düşüş
Küresel piyasalarda artan enflasyon endişesi ve jeopolitik riskler kripto paralara ağır darbe vurdu. İki gün içinde yüzde 5 değer kaybeden Bitcoin 78 bin doların altına gerilerken, piyasa genelinde riskli varlıklardan kaçış hızlandı.
Artan enflasyon kaygıları ve piyasalardaki satış baskısı, kripto para piyasasında son haftaların en sert geri çekilmelerinden birine yol açtı.
Lider kripto para birimi Bitcoin, 77 bin 827 dolara kadar inerek son iki haftanın en düşük seviyesine ulaştı. Bu gerilemeyle birlikte Bitcoin, mart ayının sonundan bu yana ilk haftalık kaybını yaşamaya doğru ilerliyor.
Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının yükselmesi ve Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik riskler, yatırımcıların risk iştahını önemli ölçüde azalttı.
ORTA DOĞU GERİLİMİ FAİZ BEKLENTİLERİNİ DEĞİŞTİRDİ
ABD ile İran arasında devam eden gerilimin uzun bir süreye yayılabileceği beklentisi piyasalardaki baskıyı artırıyor. Bu durum, merkez bankalarının faiz oranlarını öngörülenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceği endişesini güçlendiriyor.
Ortaya çıkan bu tablo, hisse senetleriyle birlikte kripto paralardaki satış eğilimini hızlandırdı. Analistler, özellikle Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek olası aksaklıkların enerji maliyetlerini daha da yukarı taşıma ihtimaline dikkat çekiyor.
ETHER VE ALTCOİNLERDE BÜYÜK KAYIP
Satış dalgası yalnızca Bitcoin ile sınırlı kalmadı. Piyasa hacmi bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ether, son iki günde yüzde 7'nin üzerinde değer kaybederek 2 bin 165 dolara geriledi.
Aynı dönemde altcoin piyasası genelinde de geniş çaplı ve sert satışlar görüldü.
Dünya Gazetesi'ne göre, Jonestrading Baş Piyasa Stratejisti Michael O’Rourke, küresel tahvil piyasalarında yaşanan satışların faizleri yukarı çektiğini ve yatırımcıların spekülatif varlıklardan uzaklaştığını belirtti.
ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'nin dijital varlıklara yönelik yasa tasarısını ilerletmesi piyasada kısa süreli bir iyimserlik yaratsa da mevcut satış baskısını kırmaya yetmedi.
Uzmanlar, Bitcoin'in yeniden güç kazanabilmesi için 80 bin dolar seviyesinin üzerinde kalıcı hareketler sergilemesi gerektiğini ifade ediyor.