Küresel kriz pompaya yansıdı: Akaryakıta büyük zam geliyor!

ABD ile İran arasında artan gerilim, küresel petrol piyasalarında sevkiyat endişelerine neden oldu. Dünya petrol ticaretinin üçte birinin gerçekleştiği ve İran'ın kontrolünde olan Hürmüz Boğazı'ndaki enerji geçişinin durma noktasına gelebileceği ihtimali fiyatları hızla yukarı çekti. Bu gelişmelerin etkisiyle brent petrolün varil fiyatı 71 doları aşarak son 7 ayın en yüksek seviyesini gördü ve haftayı 71,69 dolardan kapattı.

SALI GÜNÜ MOTORİNE BÜYÜK ZAM GELECEK

Küresel piyasalardaki bu sert yükseliş, iç piyasada akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıyacak. Türkiye Gazetesi'ne göre, salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2 lira 40 kuruşluk bir zam uygulanacak ve akaryakıt istasyonlarında fiyatlar güncellenecek.

Salı günü pompaya yansıması beklenen zammın ardından, motorinin litre fiyatı 60 liranın üzerine çıkacak. Fiyat güncellemeleriyle birlikte motorinin litresi Doğu'daki bazı şehirlerde 63 lira seviyelerine kadar ulaşacak.