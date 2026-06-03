Küresel piyasalar sallanıyor! Dolar Ve Euro 3 Haziran bugün ne kadar oldu?

Yatırımcılar, iş insanları ve birikimlerini dövizde değerlendirmek isteyen vatandaşlar serbest piyasa ekranlarındaki anlık değişimleri yakından izliyor. Küresel enflasyon baskısı ve merkez bankalarının faiz patikasına yönelik beklentilerin gölgesinde, döviz kurları yeni güne dinamik bir grafik çizgisiyle başladı.

DOLAR VE EURO PARİTESİNDE SON DURUM: 3 HAZİRAN YENİ RAKAMLAR

Serbest piyasada işlemlerin başlamasıyla birlikte döviz bürolarında ve banka ekranlarında şekillenen en taze alım-satım fiyatları şu şekilde kayıtlara geçti:

Yeni güne yatay ancak güçlü bir seyirle başlayan Dolar/TL, serbest piyasada 45,7331 TL alış ve 45,7450 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. Avrupa kulvarındaki gelişmeleri yansıtan Euro/TL ise aynı saatler itibarıyla Türk Lirası karşısında 53,1076 TL seviyelerinde dengeli bir seyir izliyor.

MERKEZ BANKASI (TCMB) EFEKTİF KURLARI YAYIMLADI

Piyasaların en önemli referans noktası olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz işlemlerine esas oluşturan efektif kur verilerini güncelledi. Merkez Bankası, doların dünkü efektif kurunu alışta 45,8081 lira, satışta ise 45,9917 lira olarak kamuoyuna ilan etti. TCMB, bu veriden bir önceki efektif kur değerlerini ise alışta 45,7927 lira, satışta 45,9762 lira olarak belirlemişti. Resmi kur verilerindeki bu dar banttaki dalgalanma, Merkez Bankası'nın piyasa likiditesini yakından takip ettiğini gösteriyor.

ULUSLARARASI FİNANS PİYASALARINDA PARİTE HAREKETLİLİĞİ

Döviz kurlarının iç piyasadaki hareketlerinin yanı sıra uluslararası dev finans merkezlerinde de parite savaşları sürüyor. Küresel piyasalarda dün akşam saatleri itibarıyla majör para birimlerinin birbirlerine karşı olan güç dengeleri şu seviyelerde seyretti:

Euro/Dolar paritesi küresel ticaret hacminin etkisiyle 1,1614 seviyesinde bulunuyor. İngiliz Sterlini'nin Dolar karşısındaki değerini gösteren Sterlin/Dolar paritesi 1,3475 düzeyinde hareket ediyor. Son dönemde asya piyasalarının odağında yer alan Dolar/Yen paritesi ise uluslararası arenada 159,88 seviyesinde işlem görerek güçlü duruşunu koruyor. Uzmanlar, gün içerisinde açıklanacak olan küresel veri akışlarının kurlar üzerindeki oynaklığı artırabileceğini hatırlatıyor.