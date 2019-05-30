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Kurtuluş reçetesi mera hayvancılığı

Türk Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu “Hayvancılıkta dışa bağımlılığı ortadan kaldırmamız gerekiyor” dedi. Türkiye’de tarıma verilen desteklerin yeterli düzeyde olmadığını belirten Eroğlu, Türkiye’de mera hayvancılığının geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kurtuluş reçetesi mera hayvancılığı

Hayvancılıkta dış bağımlılığın azaltılması istendi.

Türk Hekimleri Birliği, Ankara’da basın mensuplarına iftar verdi.

İftarda hayvan ithalatı ile ilgili Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu değerlendirmeler yaptı.

Konuşmasında 2019 yılında hala hayvan ithalatının devam ettiğine dikkat çeken Eroğlu, “hayvancılıkta dışa bağımlılığı ortadan kaldırmamız gerekiyor” dedi.

Eroğlu, Türkiye’de hayvancılığın düze çıkması için mera hayvancılığının geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.


HABER: TANSEV KARA
ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Türk Hekimleri Birliği #ankara
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