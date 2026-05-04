Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Nisan verisiyle emekli zammı kaç oldu?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz ayı maaş artışını belirleyecek olan dördüncü kritik veri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Nisan ayı rakamlarını duyurmasıyla birlikte, emeklilerin şimdiden hak kazandığı 4 aylık kümülatif zam oranı %14,64’e ulaştı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma: Güncellenme:
Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Nisan verisiyle emekli zammı kaç oldu? - Resim: 1

NİSAN ENFLASYONU YÜKSELİŞTE

1 9
Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Nisan verisiyle emekli zammı kaç oldu? - Resim: 2

TÜİK verilerine göre, Nisan ayında enflasyon aylık bazda %4,18 olarak gerçekleşti. Yıllık bazda ise tüketici fiyat endeksi %32,37 seviyesine yükseldi. Bu rakamlar, emeklilerin enflasyon karşısındaki alım gücünü korumak adına yapılacak olan maaş güncellemesinde en güçlü belirleyici olarak kayıtlara geçti.

2 9
Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Nisan verisiyle emekli zammı kaç oldu? - Resim: 3

4 AYLIK KÜMÜLATİF TABLO: %14,64

3 9
Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Nisan verisiyle emekli zammı kaç oldu? - Resim: 4

Yılın ilk dört ayında gerçekleşen enflasyon rakamlarının birleşimiyle, Temmuz ayında maaşlara yansıtılacak olan zam oranının mevcut durumu şu şekilde şekillendi:

4 9
Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Nisan verisiyle emekli zammı kaç oldu? - Resim: 5

Ocak: %4,84
Şubat: %2,96
Mart: %1,94
Nisan: %4,18
Toplam (4 Aylık Kümülatif): %14,64

5 9
Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Nisan verisiyle emekli zammı kaç oldu? - Resim: 6

Bu hesaplamayla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için dördüncü ayın sonunda %14,64’lük bir artış kesinleşmiş oldu.

6 9
Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Nisan verisiyle emekli zammı kaç oldu? - Resim: 7

NİHAİ ZAM İÇİN GERİ SAYIM

7 9
Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Nisan verisiyle emekli zammı kaç oldu? - Resim: 8

Emekli maaşlarındaki kesin artış oranı; Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 6 aylık toplam üzerinden netleşecek. Temmuz ayının ilk haftasında kamuoyuyla paylaşılacak olan nihai veri, milyonlarca vatandaşın yılın ikinci yarısında alacağı maaş farkını belirleyecek.

8 9
Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Nisan verisiyle emekli zammı kaç oldu? - Resim: 9

. Şu anki tabloya göre, önümüzdeki iki ayda gelecek veriler bu oranın üzerine eklenerek Temmuz zammını son haline getirecek.

9 9
emekli zam emekli maaşı