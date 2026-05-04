Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Nisan verisiyle emekli zammı kaç oldu?
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz ayı maaş artışını belirleyecek olan dördüncü kritik veri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Nisan ayı rakamlarını duyurmasıyla birlikte, emeklilerin şimdiden hak kazandığı 4 aylık kümülatif zam oranı %14,64’e ulaştı.
NİSAN ENFLASYONU YÜKSELİŞTE
TÜİK verilerine göre, Nisan ayında enflasyon aylık bazda %4,18 olarak gerçekleşti. Yıllık bazda ise tüketici fiyat endeksi %32,37 seviyesine yükseldi. Bu rakamlar, emeklilerin enflasyon karşısındaki alım gücünü korumak adına yapılacak olan maaş güncellemesinde en güçlü belirleyici olarak kayıtlara geçti.
4 AYLIK KÜMÜLATİF TABLO: %14,64
Yılın ilk dört ayında gerçekleşen enflasyon rakamlarının birleşimiyle, Temmuz ayında maaşlara yansıtılacak olan zam oranının mevcut durumu şu şekilde şekillendi:
Ocak: %4,84
Şubat: %2,96
Mart: %1,94
Nisan: %4,18
Toplam (4 Aylık Kümülatif): %14,64
Bu hesaplamayla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için dördüncü ayın sonunda %14,64’lük bir artış kesinleşmiş oldu.
NİHAİ ZAM İÇİN GERİ SAYIM
Emekli maaşlarındaki kesin artış oranı; Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 6 aylık toplam üzerinden netleşecek. Temmuz ayının ilk haftasında kamuoyuyla paylaşılacak olan nihai veri, milyonlarca vatandaşın yılın ikinci yarısında alacağı maaş farkını belirleyecek.
. Şu anki tabloya göre, önümüzdeki iki ayda gelecek veriler bu oranın üzerine eklenerek Temmuz zammını son haline getirecek.