Kuş gribi insanlara bulaşır mı?

Türkiye'de kuş gribi nedeniyle yaklaşık 6,5 milyon yumurta tavuğu itlaf edildi. Vatandaşlarda yumurtadan tavuk etinden bu hastalığın bulaşıp bulaşmadığını merak ediyor. Ayrıntılar haberimizde...

İnci Erdoğan İnci Erdoğan
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Geçtiğimiz sene dünyayı etkisi altına alan kuş gribi salgını, Türkiye'de de baş gösterdi. Mart ayından Denizli'de yaklaşık 1,5 milyon, Afyonkarahisar'da ise 5 milyona yakın yumurta tavuğu itlaf edildi.

Bölgelerin karantina altında olduğu ve takip edildiği belirtiliyor.

Yumurta tavuğunun 16,8 milyon ton ile en fazla olduğu il Afyonkarahisar. Şehirdeki hayvan varlığının önemli bir kısmının itlaf edilmiş olması ise yumurta fiyatlarına zam olarak yansıdı. Ocak ayında marketlerde adedi 1,75-2 lira olan yumurtanın fiyatı mart ortasında 3 liraya yükseldi.

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği'den yapılan açıklamaya göre etlik tavuk alanında ise sıkıntı bulunmadığı bildirildi.

Öte yandan tavukları tavukları itlaf edilen üreticiler ise alacakları tazminat için karar bekliyor.

Vatan Partisi Bolu İl Başkan Yardımcısı Veteriner Hekim Hakan Bakan, kuş gribinin tavuk etinden ve yumurtadan bulaşma ihtimalinin olmadığını belirtti:

- Hayır bulaşmaz kesinlikle söyleyebilirim virüs canlıdan canlıya bulaşır dolasıyla markette satılan beyaz et ve yumurtadan bulaşmaz. Hasta tavuk yumurtlayamaz hatta hasta kesimhaneye bile gitmez itlaf edilir. Sadece canlı tavukla temas halinde olanlara bulaşma riski var ama onlara da çok ender. İnsandan insana bulaşma verisi yok. Fiyat artışları yem hammadelerindeki artıştan dolayı kuş gribiyle doğrudan ilgisi yok.

 Vatan Partisi konuyla ilgili açıklama yaptı. Partinin Çiftçi Bürosu Başkanı Cenk Özdemir, "kuş gribi” salgını ile ilgili alınması gereken önlemler konusunda uyarıda bulundu:

- Kuş Gribi hastalığı özellikle kanatlı hayvanlardan ve bazı memeli hayvanlardan insanlara da bulaşabilen viral bir hastalık. Hastalığın ana kaynaklarından biri göçmen kuşlardır. Ülkemizin göçmen kuşların göç yolu üzerinde olması dikkate alınarak önlemler planlanmalı. Göller ve akarsuların yanında kümesler yapılmamalıdır. Geçmişte kapatılan Bornova Tavukçuluk Aşı Üretim Merkezi tekrar ve daha modern olarak kurulmalıdır. Kuş gribinde, hastalık çıkan kümese de %100 ödeme yapılmalıdır. Aksi halde üretici salgını gizleme eğilimine girebilir. Tüm hayvan hastalıklarına karşı “Milli Aşı Politikası” ile aşı takvimi oluşturmalı, yurdun dört bir yanındaki hayvanlarımızı etkin şekilde aşılayarak olası yavru ölümleri de engellenmelidir.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# kuş gribi

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