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"Kuşak Yol" ve Ege limanları! "Oyun hala oynanıyor"

İzmir Deniz Ticaret Odası Başkanı Yusuf Öztürk, Çin’in “Kuşak - Yol” projesinde İzmir limanları ile Ege Lojistik Bölgesinin de yer alması gerektiğini söyledi. Ulusal Kanal’a özel açıklamalar yapan Öztürk "Oyun hâlâ oynanıyor. Çandarlı ve Ege Limanları, Pire’ye alternatif olmalı" dedi

Türkiye’nin mecburiyetleri üretmek ve ürettiğini pazarlamak. Uzmanlar bu bağlamda Çin Halk Cumhuriyeti’nin “Kuşak - Yol” projesinin Türkiye için önemine dikkat çekiyor.

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, “Kuşak - Yol” projesinde Türkiye’nin İzmir limanları ve Ege Lojistik Bölgesi ile yer almasının kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti.

“Kuşak-Yol” kapsamında Çin, Yunanistan’ın Pire Limanı’nı tercih etti.

Ulusal Kanal’a konuşan Öztürk, “Kuşak-Yol” projesini yaşanan yüz yılın en önemli tasarımı olduğunu düşünüyor. Öztürk bu nedenle “oyun hala bitmedi” diyor.

Ege Limanlarının “Kuşak Yol projesi ”ne dâhil olması için Türkiye’nin denizcilikte atak yapması gerekiyor.

HABER-KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #kuşak yol #ege #liman
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