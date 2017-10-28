Türkiye’nin mecburiyetleri üretmek ve ürettiğini pazarlamak. Uzmanlar bu bağlamda Çin Halk Cumhuriyeti’nin “Kuşak - Yol” projesinin Türkiye için önemine dikkat çekiyor.
Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, “Kuşak - Yol” projesinde Türkiye’nin İzmir limanları ve Ege Lojistik Bölgesi ile yer almasının kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti.
“Kuşak-Yol” kapsamında Çin, Yunanistan’ın Pire Limanı’nı tercih etti.
Ege Limanlarının “Kuşak Yol projesi ”ne dâhil olması için Türkiye’nin denizcilikte atak yapması gerekiyor.
HABER-KAMERA: AKIN KARA
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