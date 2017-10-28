İzmir Deniz Ticaret Odası Başkanı Yusuf Öztürk, Çin’in “Kuşak - Yol” projesinde İzmir limanları ile Ege Lojistik Bölgesinin de yer alması gerektiğini söyledi. Ulusal Kanal’a özel açıklamalar yapan Öztürk "Oyun hâlâ oynanıyor. Çandarlı ve Ege Limanları, Pire’ye alternatif olmalı" dedi

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Türkiye’nin mecburiyetleri üretmek ve ürettiğini pazarlamak. Uzmanlar bu bağlamda Çin Halk Cumhuriyeti’nin “Kuşak - Yol” projesinin Türkiye için önemine dikkat çekiyor.



Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, “Kuşak - Yol” projesinde Türkiye’nin İzmir limanları ve Ege Lojistik Bölgesi ile yer almasının kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti.



“Kuşak-Yol” kapsamında Çin, Yunanistan’ın Pire Limanı’nı tercih etti.



Ulusal Kanal’a konuşan Öztürk, “Kuşak-Yol” projesini yaşanan yüz yılın en önemli tasarımı olduğunu düşünüyor. Öztürk bu nedenle “oyun hala bitmedi” diyor.



Ege Limanlarının “



HABER-KAMERA: AKIN KARA

ulusal.com.tr Ulusal Kanal’a konuşan Öztürk,projesini yaşanan yüz yılın en önemli tasarımı olduğunu düşünüyor. Öztürk bu nedenle “oyun hala bitmedi” diyor.Ege Limanlarının “ Kuşak Yol projesi ”ne dâhil olması için Türkiye’nin denizcilikte atak yapması gerekiyor.