Kuyumcu esnafından yıl sonu kampanyası: Yüzde 50 indirim

İstanbul’un Bahçelievler ilçesi Yenibosna semtinde bulunan Kuyumcukent’te faaliyet gösteren kuyumcu esnafı, yılsonu alışverişi öncesinde tüketiciler için özel bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında altın ve mücevher ürünlerinde işçilik ücretlerinde yüzde 50’ye varan indirimler sunuluyor.

İŞÇİLİK VE MÜCEVHER ÜRÜNLERİNDE İNDİRİM

Kuyumcukent’teki esnaf, işçilik indirimlerinin yanı sıra mücevher ürünlerinde de yüzde 50 ile yüzde 60 arasında değişen oranlarda indirim uyguluyor. Kampanyanın, yıl sonu alışverişi yapmak isteyen vatandaşlara daha uygun fiyatlarla ürün alma imkânı sunduğu belirtildi.

Kampanyaya ilişkin değerlendirmede bulunan esnaf Ahmet Melik Kaya, indirimlerin kapsamına dikkat çekerek,

“Bütün halkımızı indirimlerden yararlanmak için bekliyoruz. Burası çok konforlu bir işletme, vatandaşlarımız rahat bir ortamda alışveriş yapabilirler. Üretimden çıkan ilk ve en güzel modelleri buradan temin edebilirler” dedi.

HER BÜTÇEYE UYGUN

Kaya, fiyat aralığının geniş olduğuna işaret ederek,

“Fiyat aralığı 8 bin TL’den başlayarak 400 bin TL’ye kadar her bütçeye uygun. Ürünlerin gramajına göre fiyatlar değişmekte. Bizim yapabileceğimiz indirimler işçiliklerde olabiliyor, biz esnaf olarak burada indirimler yapıyoruz. En güzel ve en yeni modelleri halkımıza temin ediyoruz” ifadelerini kullandı.

BÜTÜN ÜRÜNLERDE GEÇERLİ

Kampanyanın tüm esnafı kapsadığını belirten Selin Mihaloğlu ise,

“Kuyumcukent esnafı olarak bütün altın ve pırlantalı işçilikli ürünlerde yüzde 50 indirim kampanyası başlattık. Bütün ürünlerimizde geçerlidir” diye konuştu.

Mihaloğlu, bu yıl özellikle bahset yüzükler, setler ve suyolu bilekliklerin yoğun talep gördüğünü belirterek, minimal yüzük fiyatlarının 15 bin TL’den başladığını, ürün özelliklerine göre fiyatların değiştiğini söyledi.

“Buraya gelen vatandaşlar her bütçeye göre ürün bulabiliyor” dedi.

Kampanyadan yararlanan tüketici Kübra Karga da indirimlerden memnuniyetini dile getirerek,

“Burada fiyatlar gerçekten uygun. Özellikle işçilik olan ürünlerde çok indirim vardı. Biz de geldik alışverişimizi yaptık. Sanırım yılbaşı öncesinde bir indirim” ifadelerini kullandı.