Kuyumcularda hareketli saatler: Altında sert fren! 5 Eylül 2026 son dakika altın fiyatları

Yurt içinde dolar kuru ve ons hareketine paralel olarak Kapalıçarşı'da gram altın alışta 6.800 TL, satışta ise 6.892 TL seviyelerine çekildi.

Merkez bankalarının fiziki altın rezervlerini artırma eğilimi ile Batı Asya'da ABD-İran hattındaki jeopolitik riskler ise daha derin kayıpların önüne geçen temel etkenler olarak öne çıkıyor.