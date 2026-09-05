Kuyumcularda hareketli saatler: Altında sert fren! 5 Eylül 2026 son dakika altın fiyatları

Küresel piyasalarda merakla beklenen ABD tarım dışı istihdam verilerinin beklentileri aşmasıyla birlikte altın fiyatlarında sert bir satış dalgası yaşandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Kuyumcularda hareketli saatler: Altında sert fren! 5 Eylül 2026 son dakika altın fiyatları - Resim: 1

Güvenli liman talebi merkez bankalarının güçlü alımları ve jeopolitik gerilimlerle desteklense de güçlü gelen istihdam verisinin faiz baskısını artırması ons altını aşağı çekti. Spot altının ons fiyatı yüzde 2'yi aşan kayıpla 4.383 dolara kadar indikten sonra 4.405 - 4.430 dolar bandında dengelenmeye çalışırken, iç piyasada gram altın 6.850 - 6.890 TL aralığına geriledi.

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Kuyumcularda hareketli saatler: Altında sert fren! 5 Eylül 2026 son dakika altın fiyatları - Resim: 2

ABD'de açıklanan istihdam tablosunun ardından faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesi kıymetli madenler üzerinde doğrudan satış baskısı yarattı.

Ons altın gün içinde sert dalgalanmayla 4.383 dolara kadar gerileyerek haftanın en düşük seviyelerini test etti.

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Kuyumcularda hareketli saatler: Altında sert fren! 5 Eylül 2026 son dakika altın fiyatları - Resim: 3

Yurt içinde dolar kuru ve ons hareketine paralel olarak Kapalıçarşı'da gram altın alışta 6.800 TL, satışta ise 6.892 TL seviyelerine çekildi.

Merkez bankalarının fiziki altın rezervlerini artırma eğilimi ile Batı Asya'da ABD-İran hattındaki jeopolitik riskler ise daha derin kayıpların önüne geçen temel etkenler olarak öne çıkıyor.

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Kuyumcularda hareketli saatler: Altında sert fren! 5 Eylül 2026 son dakika altın fiyatları - Resim: 4

5 EYLÜL 2026 GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI

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Kuyumcularda hareketli saatler: Altında sert fren! 5 Eylül 2026 son dakika altın fiyatları - Resim: 5

GRAM ALTIN

Alış: 6.898,04 TL
Satış: 6.898,85 TL

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Kuyumcularda hareketli saatler: Altında sert fren! 5 Eylül 2026 son dakika altın fiyatları - Resim: 6

KAPALIÇARŞI GRAM ALTIN

Alış: 6.800,00 TL
Satış: 6.892,00 TL

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Kuyumcularda hareketli saatler: Altında sert fren! 5 Eylül 2026 son dakika altın fiyatları - Resim: 7

ÇEYREK ALTIN

Alış: 11.086,00 TL
Satış: 11.251,00 TL

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Kuyumcularda hareketli saatler: Altında sert fren! 5 Eylül 2026 son dakika altın fiyatları - Resim: 8

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 44.214,00 TL
Satış: 44.798,00 TL

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Kuyumcularda hareketli saatler: Altında sert fren! 5 Eylül 2026 son dakika altın fiyatları - Resim: 9

ONS ALTIN (DOLAR)

Alış: 4.429,67 Dolar
Satış: 4.430,19 Dolar

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Kuyumcularda hareketli saatler: Altında sert fren! 5 Eylül 2026 son dakika altın fiyatları - Resim: 10
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