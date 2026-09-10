Kuyumcularda tarihi sabah! Gram ve çeyrek altında yeni rekorlar: İşte anlık canlı liste

Uluslararası piyasalarda ons altının 4 bin 400 dolar barajını aşarak 4 bin 407 dolara yerleşmesi, iç piyasada serbest piyasa ve Kapalıçarşı rakamlarını doğrudan yukarı çekti. Güne sert yükselişle başlayan gram altın 6 bin 875 TL seviyesine dayanırken, çeyrek altın 11 bin 200 TL, yarım altın ise 22 bin 400 TL bandını geride bıraktı.