Kuyumcularda tarihi sabah! Gram ve çeyrek altında yeni rekorlar: İşte anlık canlı liste
Küresel piyasalarda tırmanan jeopolitik gerilimler ve döviz kurundaki yukarı yönlü ivme, altın fiyatlarını haftanın dördüncü işlem gününde yeni zirvelere taşıdı.
Uluslararası piyasalarda ons altının 4 bin 400 dolar barajını aşarak 4 bin 407 dolara yerleşmesi, iç piyasada serbest piyasa ve Kapalıçarşı rakamlarını doğrudan yukarı çekti. Güne sert yükselişle başlayan gram altın 6 bin 875 TL seviyesine dayanırken, çeyrek altın 11 bin 200 TL, yarım altın ise 22 bin 400 TL bandını geride bıraktı.
ONS ALTINDA TARİHİ EŞİK AŞILDI: 4 BİN 407 DOLAR TEST EDİLDİ
Uluslararası finans merkezlerinde güvenli liman talebinin güçlenmesi kıymetli madenlere tarihi bir değer kazancı getirdi:
Ons altın, küresel risk primleri ve merkez bankası rezerv politikalarının etkisiyle 4 bin 407,66 dolar seviyesine ulaşarak rekor tazeledi.
Yurt içinde dolar kurunun yüksek seyrini koruması, ons altındaki küresel sıçramayla birleşerek gram altında çifte kaldıraç etkisi oluşturdu.
Yatırımcıların ve birikim sahiplerinin radarındaki Kapalıçarşı'da sabahın erken saatlerinden itibaren işlem yoğunluğu gözlendi.
10 EYLÜL 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
Gram Altın Satış Fiyatı: 6.875,78 TL
Çeyrek Altın Satış Fiyatı: 11.207,00 TL
Yarım Altın Satış Fiyatı: 22.415,00 TL
Tam Altın Satış Fiyatı: 44.688,07 TL
Cumhuriyet Altını Satış Fiyatı: 44.686,00 TL
Gremse Altın Satış Fiyatı: 112.062,88 TL
Ons Altın Satış Fiyatı: 4.407,66 Dolar