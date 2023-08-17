Kuzu Grup GYO'nun halka arz tarihi ne zaman? Hisse fiyatı ve hisse kodu nedir?

Son dönemde yüksek enflasyonun etkisiyle Borsa İstanbul'a olan ilginin arttığı gözlemleniyor. Yatırımcı sayısı bu ay içerisinde rekor seviyeye ulaşırken, birçok şirket de finansman gereksinimlerini karşılamak amacıyla halka arz yoluna başvuruyor.

SPK'DAN KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI'NIN (GYO) HALKA ARZINA ONAY ÇIKTI

Kuzu Grup'un sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle yapılacak satış kapsamında sermaye 25 milyon lira nominal tutarda 200 milyon liraya yükseltilecek.

Halka arzda ayrıca Kuzu Toplu Konut İnşaat AŞ'ye ait 25 milyon lira nominal tutarda hisse satılacak.

KUZU GRUP HALKA ARZ HİSSE FİYATI

Halk arz 1 lira nominal değerde hisse başına 20.76 liradan yapılacak. Hisselerin tamamının satılması halinde halka arz büyüklüğü 1.04 milyar lira, şirketin halka açıklık oranı yüzde 25 olacak.

Şirketin elde edeceği halka arz gelirlerinin yüzde 65-75'i mevcut ve muhtemel borçların finansmanında, yüzde 20-25'i portföy yatırımlarında, yüzde 5-10'u işletme sermayesinin karşılanmasında kullanılacak.

KUZU GRUP NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK, HİSSE KODU NE?

Kuzu Grup GYO'un halka arz başvurusu olumlu sonuçlandı ancak henüz talep toplama tarihleri açıklanmadı. Şirketin hisse kodu da henüz belli değil.