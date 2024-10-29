KYK yurtlarına KPSS'siz personel alımı

GSB tarafından yayımlanan açıklamaya göre KYK yurtlarına KPSS'siz personel alımı yapılacak. KYK'ya yapılacak işçi alımları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Nurullah Aydın Nurullah Aydın
KYK yurtlarına KPSS'siz personel alımı
KYK yurtlarına KPSS'siz personel alımı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı duyurdu. GSB KYK yurtlarına en az 450 işçi alımı yapacak. Kamuya yapılacak 450 işçi alımı şartları işe girmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşgücü uyum programı kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu bünyesine personel alımının başvuru bilgileri burada bulunuyor.

KPSS'SİZ PERSONEL ALIMI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kuruma kayıtlı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak, 

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).
HANGİ İLLERDE PERSONEL ALIMI YAPILACAK?
GSB tarafından yayınlanan açıklamada İŞKUR üzerinden aşağıdaki şehirlere 450 personel alımının başladığı görülüyor:

Zonguldak,
Samsun,

Kırklareli,
Çankırı,

Siirt,
Balıkesir,

Siirt,
Burdur,

Sakarya,
Çanakkale,

Bursa,
Edirne,
Yozgat

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