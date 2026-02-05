Lahmacun endeksi Ocak 2026 verileri açıklandı: 12 ayın rekoru kırıldı

Research İstanbul tarafından hazırlanan Lahmacun Endeksi (LE), Türkiye’nin vazgeçilmez lezzeti üzerinden ekonominin röntgenini çekti. 2025 yılı boyunca süren kesintisiz fiyat artışlarının, 2026 yılında hız kesmek bir yana daha da ivme kazandığı görüldü.

ARTIŞ HIZI ARALIK AYINI SOLLADI

Research İstanbul’un raporuna göre, 2026 Ocak ayı itibarıyla Türkiye genelinde ortalama lahmacun fiyatı 141,6 TL olarak kaydedildi. Aralık ayında yüzde 2,34 olan aylık artış oranı, Ocak ayında gelen zamlarla birlikte yüzde 3,83 seviyesine çıktı. Bu veri, lahmacun fiyatlarında son 12 ayın en yüksek aylık artışının yaşandığını belgeledi.

Lahmacun fiyatlarındaki bu sert yükseliş, resmi enflasyon verileriyle de paralellik gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 4,84’e yükseldiğini duyurmuştu. TÜİK verilerine göre lokanta ve konaklama grubunda aylık bazda yüzde 5,86’lık bir artış yaşanırken, lahmacun fiyatlarındaki tırmanış da bu genel tabloyla uyumlu seyretti.

BİR YILDA YÜZDE 29'U AŞAN ZAM

Yıllık bazda değişimler incelendiğinde ise tablo daha net ortaya çıktı. Raporda yer alan verilere göre; Ocak 2025’te 10,40 lira olan ortalama lahmacun fiyatı, 2026 Ocak ayında 141,6 liraya yükseldi. Bu değişim, lahmacun fiyatlarında yıllık yüzde 29,38'lik bir artışa işaret etti. Aynı dönemde yıllık enflasyon yüzde 30,65, lokanta ve konaklama grubundaki yıllık artış ise yüzde 33,31 olarak açıklandı.

ZAM ŞAMPİYONU URFA OLDU

Ocak ayında Türkiye genelindeki birçok ilde fiyatlar yukarı yönlü hareket etti. Şehir bazlı verilerde en hızlı artış yüzde 11,9 ile Urfa’da yaşandı. Urfa’yı yüzde 7,3 ile Ordu ve yüzde 7 ile Mardin takip etti.

Üç büyükşehirdeki fiyat hareketliliği ise şu şekilde gerçekleşti:

Ankara: Yüzde 5 artış

İzmir: Yüzde 4,7 artış

İstanbul: Yüzde 3,3 artış

SADECE KAYSERİ'DE FİYATLAR DÜŞTÜ

Kahramanmaraş ve Hatay’ın dahil edilmediği 30 büyükşehir arasındaki 28 ilin verileri incelendiğinde, geçen ay fiyatı sabit kalan hiçbir şehir olmadığı görüldü. Ortalama lahmacun fiyatlarının düştüğü tek il ise yüzde 2’lik gerilemeyle Kayseri oldu.

Türkiye genelinde ortalama fiyatlar incelendiğinde en ucuz ve en pahalı şehirler arasındaki makas dikkat çekti:

En düşük fiyat: 86,7 TL (Van)

En yüksek fiyat: 302,2 TL (Adana)

İstanbul özelinde ise ortalama lahmacun fiyatı 131,7 TL olurken, ilçe bazında uçurumlar göze çarptı. Sultanbeyli’de 78 TL olan ortalama fiyat, Beşiktaş’ta 200,2 TL’ye kadar çıktı.