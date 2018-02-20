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Letonya Merkez Bankası Başkanı serbest bırakıldı

Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Letonya Merkez Bankası Başkanı Rimsevics serbest bırakıldı.

Letonya Merkez Bankası Başkanı serbest bırakıldı

Letonya Yolsuzluğu Engelleme ve Mücadele Bürosu, hafta sonu gözaltına aldığı Merkez Bankası Başkanı Ilmars Rimsevics'i salıverdi. Rimsevics, yaptığı açıklamada, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti.
 
Rimsevics'in gözaltına alınmasının Letonya Merkez Bankası'nın faaliyetlerini etkilemediği de bildirildi.
 
Eurogroup Başkanı Mario Centeno, Brüksel'deki toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Letonya Merkez Bankası'nın performansının etkilenmediği konusunda bilgilendirildik. Bu aşamada, bunun bir iç mesele olduğunu vurgulamak istiyorum" diye konuştu.
 
Letonya Merkez Bankası Başkanı Rimsevics, yolsuzluk suçlamasıyla göz altına alınmış, ülkede yürütülen soruşturma kapsamında Avrupa Merkez Bankası da Letonya'nın üçüncü büyük bankası ABLV Bank'ın yaptığı tüm ödemeleri durdurmuştu.

Etiketler; #Letonya Merkez Bankası #Ilmars Rimsevics #Rimsevics #Mario Centeno #brüksel
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