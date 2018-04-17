TÜİK'in açıkladığı Ocak ayı işsizlik verilerine göre, iş bulma konusunda liseliler üniversite mezunlarına göre daha şanslı. Buna göre, lise ve altı eğitimlilerde iş bulma oranı yüzde 5,18, üniversite mezunlarında ise yüzde 3,74...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 Ocak ayı işsizlik verileri acı tabloyu gözler önüne serdi. Verilere göre, lise ve altı eğitimlilerde iş bulma oranı yüzde 5,18 seviyesinde gerçekleşirken, üniversite mezunlarında bu oran yüzde 3,74’te kaldı.



Karar gazetesinin haberine göre, TÜİK ocak ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre 576 bin kişi azalarak 3 milyon 409 bin kişiye geriledi.



Aynı dönemde işsizlik oranı 2,2 puan azalarak yüzde 10,8 oldu. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 4,6 puanlık azalışla yüzde 19,9 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda 2,2 puanlık azalışla yüzde 11,1 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı ocakta geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 357 bin kişi artarak 28 milyon 29 bin kişi, istihdam oranı ise 1,6 puanlık artışla yüzde 46,4 oldu. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 70 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 286 bin kişi arttı. Sektörler itibariyle en yüksek istihdam artışı 227 bin kişi ile yüzde 13,11 artışla inşaat sektöründe gerçekleşti. Sanayi sektöründe de yüzde 5,56 istihdam artışı sağlanarak 293 bin kişi iş bulmuş oldu. Tarım sektöründe çalışan sayısı 70 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 286 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,7’si tarım, yüzde 19,9’u sanayi, yüzde 7’si inşaat, yüzde 55,4’ü ise hizmetler sektöründe yer aldı. Ocakta geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün, istihdam edilenler içindeki payı 0,6 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,1 puan, inşaatın payı 0,5 puan arttı.



KAYIT DIŞINDA ARTIŞ



Hizmet sektörünün, istihdam edilenler içindeki payında ise değişim olmadı. İş gücü, ocakta 2017’nin aynı dönemine göre 780 bin kişi artarak 31 milyon 438 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,6 puan artarak yüzde 52,1 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,2 puanlık azalışla yüzde 71,3, kadınlarda ise 1,2 puanlık artışla yüzde 33,2’yi buldu. Ocakta herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı da geçen yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 32,5 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 0,2 puan artarak yüzde 21,8 olarak hesaplandı.