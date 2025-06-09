Liseden mezun olan gençler için iki yıllık GSS devrede olacak

Haziran ayında sınav maratonuna giren gençleri hem heyecanlı hem de belirsizliklerle dolu bir dönem bekliyor. Bu hafta sonu LGS, önümüzdeki hafta sonu ise YKS sınavları yapılacak. Ortaokul ve liseden mezun olacak öğrenciler için bu sınavların ardından eğitim hayatlarının yönü netleşecek.

Üniversitelerin final sınavları da tamamlanmak üzere ve birçok genç mezuniyetin ardından iş hayatına geçiş yapacak. Ancak üniversiteye yerleşemeyen ya da mezun olduktan sonra hemen işe başlayamayan gençler için önemli bir güvence devrede, iki yıllık genel sağlık sigortası (GSS) muafiyeti ve primi önem kazanıyor.

GSS MUAFİYETİNDE YAŞ SINIRINA DİKKAT

2016 yılında yapılan yasal düzenleme ile lise ve üniversite mezunu gençlere iki yıl boyunca Genel Sağlık Sigortası (GSS) priminden muafiyet tanındı. Öncesinde gençler, mezuniyet sonrası sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için gelir testi yaptırmak ve çoğu zaman prim ödemek zorundaydı.

Yapılan değişiklik sayesinde, artık liseden mezun olan gençler 20 yaşını, üniversiteden mezun olan gençler ise 25 yaşını aşmadıkları sürece iki yıl boyunca ücretsiz sağlık hizmeti alabiliyor. Üstelik bu hak otomatik olarak tanımlanıyor; herhangi bir başvuruya gerek kalmıyor.

Gençlerin ailelerinin gelir düzeyine bakılmaksızın doğrudan sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi büyük bir kolaylık sağlıyor. Örneğin, 21 Haziran 2025’te liseden mezun olan bir genç için bu muafiyet 22

Haziran 2027’ye kadar geçerli olacak. Bu süre zarfında, gencin prim borcu olsa dahi sağlık hizmeti almasına engel yok.

Muafiyet süresi boyunca yaş sınırı da dikkate alınıyor. Eğer genç 2 yıllık süre dolmadan önce 20 (lise mezunuysa) ya da 25 (üniversite mezunuysa) yaşını geçerse, muafiyet o tarihte sona eriyor. Yani süre, yaş sınırına takılmadıkça iki yıl boyunca geçerli oluyor.

Genel Sağlık Sigortası kapsamında gelir testi uygulaması hala devam ediyor. Hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişiler için bu test, primin devlet tarafından mı yoksa birey tarafından mı ödeneceğini belirliyor.

2025 yılı için kişi başına düşen gelir 8.668,5 TL’nin altındaysa prim devlet tarafından ödeniyor. Bu sınırın üzerindeki gelirlerde ise aylık 780,17 TL prim ödenmesi gerekiyor. Bu düzenleme sayesinde mezuniyet sonrası belirsizlik yaşayan gençler, sağlık güvencesi konusunda endişe etmeden eğitim ya da iş planlarını yapabiliyor.