Amerika'dan aldıkları uçak deney setlerinin yerli prototipini yaptılar. Başarılı oldular. Şimdi dünyanın gözleri üzerlerinde.
"İstikbal göklerdedir" diyen bu gençler, Bursa'daki Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri.
Uçak bakım alanı için yurt dışından alınan setlerin maliyeti yüksek. Bazılarının fiyatı 100 bin doları buluyor. Maliyeti ortadan kaldırmak için giriştikleri üretim dünya çapında ses getirdi.
Kendi maliyetlerini düşürdükleri gibi şimdi dış pazara satarak kar etmeye başlayacaklar.
Görüşmeler sürüyor. Anlaşma imzalanırsa Bursalı öğrenciler, yerli üretim uçak deney setlerini Pakistan'a satacak.
ulusal.com.tr
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