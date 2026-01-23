LPG, benzin, motorin... Bugün litresi kaç TL oldu? İşte 23 Ocak Cuma güncel akaryakıt fiyatları
Küresel piyasalarda brent petrol varil fiyatında yaşanan hareketlilik ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkisiyle akaryakıt fiyatları gündemdeki yerini korurken, araç sahipleri 23 Ocak Cuma günü pompaya yansıyan son rakamları mercek altına aldı.
Akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan belirleyici olan brent petrol, döviz kuru değişimleri ve peş peşe gelen ÖTV artışları, istasyonlardaki tabelaların sık sık değişmesine neden oluyor.
Vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini kontrol etmek amacıyla “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?” ve “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” şeklindeki araştırmalarına hız verdi.
İşte güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 54.01 TL
Motorin litre fiyatı: 55.87 TL
LPG litre fiyatı: 29.29 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 53.83 TL
Motorin litre fiyatı: 55.69 TL
LPG litre fiyatı: 28.69 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 54.91 TL
Motorin litre fiyatı: 56.95 TL
LPG litre fiyatı: 29.17 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 55.20 TL
Motorin litre fiyatı: 57.20 TL
LPG litre fiyatı: 29.09 TL