LPG, benzin, motorin... Bugün litresi kaç TL oldu? İşte 24 Ocak Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları

Küresel piyasalarda brent petrol varil fiyatında yaşanan hareketlilik ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkisiyle akaryakıt fiyatları gündemdeki yerini korurken, araç sahipleri 24 Ocak Cumartesi günü pompaya yansıyan son rakamları mercek altına aldı.

Akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan belirleyici olan brent petrol, döviz kuru değişimleri ve peş peşe gelen ÖTV artışları, istasyonlardaki tabelaların sık sık değişmesine neden oluyor.

Vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini kontrol etmek amacıyla “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?” ve “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” şeklindeki araştırmalarına hız verdi.

İşte güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 54.01 TL

Motorin litre fiyatı: 55.87 TL

LPG litre fiyatı: 29.29 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 53.83 TL

Motorin litre fiyatı: 55.69 TL

LPG litre fiyatı: 28.69 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 54.91 TL

Motorin litre fiyatı: 56.95 TL

LPG litre fiyatı: 29.17 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 55.20 TL

Motorin litre fiyatı: 57.20 TL

LPG litre fiyatı: 29.09 TL

