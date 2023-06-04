LPG kullananlar dikkat! 9 ay sonra bir ilk

LPG FİYATLARINA İNDİRİM GELDİ

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece yarısı LPG (otogaz) fiyatlarına 80 kuruş indirim gerçekleşti. İndirimle birlikte LPG fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm şehirlerde 10 TL'nin altına geriledi.