LPG kullananlar dikkat! 9 ay sonra bir ilk
Benzin ve motorin zamlanırken LPG'de indirim yapıldı. 5 Haziran itibari ile pompa fiyatlarına yansıyan indirimle LPG fiyatları yeniden 10 TL'nin altına indi.
Petrol fiyatlarındaki yükseliş, dolar kurundaki artışla akaryakıt kalemlerinden benzin ve motorine zam olarak yansırken, sürücüleri sevindirecek haber LPG'den (Otogaz) geldi. LPG fiyatları gece yarısı itibarıyla 10 TL'nin altına düştü.
LPG FİYATLARINA İNDİRİM GELDİ
Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece yarısı LPG (otogaz) fiyatlarına 80 kuruş indirim gerçekleşti. İndirimle birlikte LPG fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm şehirlerde 10 TL'nin altına geriledi.
9 AY SONRA İLK
Uzun bir süredir 10 TL'nin üstünde satılan LPG'de 9 ay sonra bir ilk yaşandı. Ekim 2022 tarihinde gelen indirimle 10 TL'nin altına gerileyen LPG, yıl başından sonra gelen zamla 10 TL'nin üstüne çıkmıştı. Nisan ayında gelen indirimle 10 TL bandına gerileyen LPG fiyatları gelen yeni indirimle yeniden 10 TL'nin altına düştü.
Kaynak: https://www.aydinlik.com.tr/fotogaleri/lpg-kullananlar-dikkat-9-ay-sonra-bir-ilk-bu-gece-yururluge-girdi-393606