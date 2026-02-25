Luxera GYO halka arzı onaylandı: Fiyat belli oldu, kaç lot verir?

Gayrimenkul yatırım ortaklığı sektöründe faaliyet gösteren Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayının ardından halka arz sürecine giriyor. Şirket, Borsa İstanbul’da #LXGYO koduyla işlem görmek üzere yatırımcı karşısına çıkacak.

Halka arz sürecinde eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Konsorsiyum liderliğini Tera Yatırım üstlenirken, talep toplama işlemleri üç gün boyunca gerçekleştirilecek.

TALEP TOPLAMA TARİHLERİ BELLİ OLDU

Luxera GYO için talep toplama işlemleri 2-3-4 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak. Yatırımcılar, bu üç gün boyunca saat 09.00 ile 17.00 arasında konsorsiyum üyesi banka ve aracı kurumlar üzerinden taleplerini iletebilecek.

Sürecin tamamlanmasının ardından şirket paylarının Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmesi planlanıyor.

HİSSE FİYATI VE TOPLAM LOT SAYISI

SPK onaylı izahnameye göre, Luxera GYO’nun halka arz fiyatı 12,05 TL olarak sabit fiyatla belirlendi.

Toplam 120.000.000 adet pay satışa sunulacak. Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1,4 milyar TL seviyesinde olması bekleniyor.

Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanacağı için, kişi başına düşecek lot miktarı toplam talep sayısına göre netleşecek. Yatırımcı sayısının yüksek olması durumunda lot dağılımı daha sınırlı gerçekleşebilecek.

HALKA ARZ GELİRİ NEREDE KULLANILACAK?

Şirket tarafından açıklanan bilgilere göre halka arzdan elde edilecek gelirin önemli bir kısmı mevcut projelerin tamamlanmasında ve yeni yatırımların finansmanında kullanılacak.

KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Luxera GYO paylarının katılım endeksine uygun olduğu belirtildi. Bu durum, faiz hassasiyeti bulunan yatırımcılar açısından da halka arzı dikkat çekici hale getiriyor.

Halka arz sürecine katılmayı planlayan yatırımcıların, izahnameyi detaylı şekilde incelemesi ve risk faktörlerini değerlendirmesi öneriliyor.